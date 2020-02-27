الحكومة الليبية: ميليشيات حفتر تستهدف مجددا مطار معيتيقة بصواريخ غراد

وليد عبد الله/ الخليج 365



أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أن ميليشيات خليفة حفتر قصفت مجددا، صباح الخميس، مطار معيتيقة الدولي بطرابلس ومنطقة شرفة الملاحة المحاذية للمطار بصواريخ غراد.



جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في موقع "فيسبوك".



وأضافت قوات الوفاق أن الاستهداف "خرق جديد و متكرر لوقف إطلاق النار واستمرار لسجل ميليشيات حفتر الإجرامي في استهداف المدنيين".



ولم يوضح البيان إن كان القصف تسبب في إيقاف الملاحة الجوية بالمطار الدولي أم لا أو الخسائر الناجمة جراء القصف.



والأربعاء، أعلنت قوات الحكومة الليبية، أن مليشيات حفتر، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة الأخيرة، بصواريخ غراد.



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وأفاد مراسل الخليج 365، أن ميليشيات حفتر، كثفت خلال اليومين الماضين، عمليات استهداف الأحياء المدنية بطريقة عشوائية.

وأضاف أن أصوات المدفعية الثقيلة هزت الثلاثاء والأربعاء، أرجاء العاصمة طرابلس، وأعلنت قوات الوفاق في نفس الوقت، أن مدفعيتها الثقيلة استهدفت مصادر النيران (مليشيات حفتر) والتي كانت تستهدف الأحياء المدنية.

وتتواتر انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.



وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

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