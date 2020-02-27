البحرين توقف جميع الرحلات من وإلى العراق ولبنان

إسطنبول/الخليج 365
أعلنت شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع العراق، ولبنان حتى إشعار آخر، في إطار التدابير الاحترازية للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا الجديد".
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن شؤون الطيران المدني بالمملكة، الخميس، نقلته وكالة الأنباء البحرين الرسمية.
وذكر البيان أن "شؤون الطيران المدني تؤكد أنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا"
وتابع "حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك".
وأضاف البيان "وشددت شؤون الطيران المدني على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس كورونا".
وأعلنت البحرين مؤخرًا، عن تسجيل 26 إصابة بالفيروس الذي ضرب بلدانًا مختلفة حول العالم منذ انتشاره في الصين.
وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان(وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي صنفته بأنه "وباء"، والذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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