بغداد/ علي جواد/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بغداد، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في عموم البلاد إلى 6.
وقال متحدث الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تبين اكتشاف حالة لشاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا، عاد للعراق من إيران وراجع أحد المؤسسات الصحية وأجريت له فحوصات مخبرية وتم الحجر عليه".
وأضاف "حاليا هو بصحة جيدة وموجود في أحد مستشفيات بغداد وتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته".
وقررت السلطات العراقية الأربعاء، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول: الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ايطاليا، الكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا يومي الإثنين والثلاثاء، إحداها في النجف (جنوب) لطالب إيراني جرى ترحيله، و4 أفراد من عائلة في كركوك (شمال) قدمت مؤخرا من إيران.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصوله بغداد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في العراق إلى 6 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.