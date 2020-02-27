بعد وصوله بغداد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في العراق إلى 6

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بغداد، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في عموم البلاد إلى 6.

وقال متحدث الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تبين اكتشاف حالة لشاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا، عاد للعراق من إيران وراجع أحد المؤسسات الصحية وأجريت له فحوصات مخبرية وتم الحجر عليه".



وأضاف "حاليا هو بصحة جيدة وموجود في أحد مستشفيات بغداد وتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته".



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وقررت السلطات العراقية الأربعاء، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول: الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ايطاليا، الكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا يومي الإثنين والثلاثاء، إحداها في النجف (جنوب) لطالب إيراني جرى ترحيله، و4 أفراد من عائلة في كركوك (شمال) قدمت مؤخرا من إيران.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.