هيئة الأمر بالمعروف تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمير بالمعروف والنهي عن المنكر، عن فتح التعيين على الوظائف المستثناة (عضو هيئة.

وأوضحت أن الشروط تتضمن:

• يتم التقديم فقط عن طريق الموقع، ولن يقبل اي طلب ورقي

• الوظائف خاصة بالذكور فقط

• ان يكون المتقدم سعودي الجنسية

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• ان لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة

• ان تتوفر فيه الشروط المناسبة لكل وظيفة

• المتقدمون من منسوبي الرئاسة العامة وفروعها او من لهم خدمة بالدولة او من خارج الهيئة سوف تطبق عليهم الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية

• لا يحق لموظفي الدولة الذين على رأس العمل الدخول بالمسابقة الا بالمؤهل فقط

• التقديم يكون لوظيفة واحدة فقط

يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــا .