هيئة الأمر بالمعروف تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمير بالمعروف والنهي عن المنكر، عن فتح التعيين على الوظائف المستثناة (عضو هيئة.
وأوضحت أن الشروط تتضمن:
• يتم التقديم فقط عن طريق الموقع، ولن يقبل اي طلب ورقي
• الوظائف خاصة بالذكور فقط
• ان يكون المتقدم سعودي الجنسية
• ان لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة
• ان تتوفر فيه الشروط المناسبة لكل وظيفة
• المتقدمون من منسوبي الرئاسة العامة وفروعها او من لهم خدمة بالدولة او من خارج الهيئة سوف تطبق عليهم الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية
• لا يحق لموظفي الدولة الذين على رأس العمل الدخول بالمسابقة الا بالمؤهل فقط
• التقديم يكون لوظيفة واحدة فقط
يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــا .
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