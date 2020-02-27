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الشورى يُطالب الإسكان بالسماح لغير المتزوجين بالحصول على سكن

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الأربعاء)، وزارة الإسكان بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 عاماً فأكثر بالتقدم للحصول على أرض مطورة وقرض؛ وذلك لتشجيع البناء في الضواحي والمناطق النائية.

وشدد المجلس وفقاً لـ”عكاظ”، على دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام منتجات الإسكان وتقديم الحلول اللازمة، مؤكداً ضرورة وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة البناء قبل توقيع عقد التمويل مع المواطن أو أن يتم تشييد البناء تحت إشراف مكتب هندسي.

كما طالب الشركة الوطنية للإسكان بتعزيز قدراتها من الناحية المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي، لتقوم بدورها في تنفيذ الخدمات والمخططات قبل تسلميها للمواطنين.

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