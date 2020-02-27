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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا.. شركة مايكروسوفت تستبعد تحقيق الإيرادات المتوقعة في الربع الثالث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
استبعدت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات أن تحقق الإيرادات المتوقعة في قطاعها الخاص بالحوسبة الشخصية في الربع الثالث من العام المالي، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد جراء بتفشي فيروس كورونا.
وجاء في بيان للشركة أنه "بالرغم من أننا نشهد طلباً قوياً على (برمجيات) ويندوز بما يتفق مع توقعاتنا، إلا أن سلسلة التوريد تعود إلى طبيعتها بوتيرة أكثر بطئاً من المتوقع".
وأضاف البيان أنه نتيجة لذلك ليس من المتوقع تحقيق التوقعات فيما يتعلق بإيرادات الربع الثالث.
وإلى جانب برمجيات ويندوز وسيرفيس، يشتمل القطاع المعني على الملحقات والألعاب والبحث وإعلانات "إم إس إن".
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