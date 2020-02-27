شركة شاومي تفاجئ العالم بأول هاتف ذكي بتقنية الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تخطط شركة شاومي المصنّعة للهواتف الذكية لدمج تقنية منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في هاتفها الجديد.



ووفقا للعين ، قالت الشركة الصينية: اسم التكنولوجيا الجديدة نظام الملاحة الإقليمي الهندي (NavIC).

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وأوضحت شاومي: "من خلال التقنية الجديدة يمكن التحقق من الموقع الدقيق لأي مكان داخل دائرة نصف قطرها 1500 كيلومتر من الهند".

ومن المقرر طرح الهاتف الجديد بالهند فور الانتهاء منه وإخضاعه للاختبار.

وتضيف: "هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها صانع هواتف ذكية مع ISRO على التكنولوجيا المصنوعة في الهند".

وفي 2 فبراير الجاري، أعلنت شركة شاومي هاتفها الذكي الأحدث Mi 10 الذي يمتاز ببعض المواصفات القوية خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا؛ ما أهله ليتربع على المركز الأول على مؤشر DxOMark.