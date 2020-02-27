- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة شاومي تفاجئ العالم بأول هاتف ذكي بتقنية الفضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تخطط شركة شاومي المصنّعة للهواتف الذكية لدمج تقنية منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في هاتفها الجديد.
ووفقا للعين ، قالت الشركة الصينية: اسم التكنولوجيا الجديدة نظام الملاحة الإقليمي الهندي (NavIC).
وأوضحت شاومي: "من خلال التقنية الجديدة يمكن التحقق من الموقع الدقيق لأي مكان داخل دائرة نصف قطرها 1500 كيلومتر من الهند".
ومن المقرر طرح الهاتف الجديد بالهند فور الانتهاء منه وإخضاعه للاختبار.
وتضيف: "هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها صانع هواتف ذكية مع ISRO على التكنولوجيا المصنوعة في الهند".
وفي 2 فبراير الجاري، أعلنت شركة شاومي هاتفها الذكي الأحدث Mi 10 الذي يمتاز ببعض المواصفات القوية خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا؛ ما أهله ليتربع على المركز الأول على مؤشر DxOMark.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة شاومي تفاجئ العالم بأول هاتف ذكي بتقنية الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.