اخبار الخليج

ولي العهد السعودى يبحث مع الرئيس الموريتانى مجالات التعاون الثنائى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يبحث مع الرئيس الموريتانى مجالات التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ، أمس الأربعاء ، مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، أوجه العلاقات الموريتانية، ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين تطرقا إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودى يبحث مع الرئيس الموريتانى مجالات التعاون الثنائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا