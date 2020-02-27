شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يبحث مع الرئيس الموريتانى مجالات التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ، أمس الأربعاء ، مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، أوجه العلاقات السعودية الموريتانية، ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين تطرقا إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.