شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يبحث مع الرئيس الموريتانى مجالات التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ، أمس الأربعاء ، مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، أوجه العلاقات السعودية الموريتانية، ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين تطرقا إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
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