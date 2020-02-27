عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 29 حالة وفاة جديدة بكورونا.. وتسجيل أدنى حصيلة يومية

الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" في الصين، الخميس، إلى 2.744 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 29 شخصا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ حوالى شهر.



وذكرت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء أن عدد الذين أصيبوا بالفيروس حتى اليوم في الصين القاريّة (بدون هونج كونج وماكاو) ارتفع إلى 78.497 شخصا بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 433 شخصاً، الغالبية الساحقة منهم (409) في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

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وأعلنت أكثر من 40 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي عن إصابات بالفيروس، وجرى رصد حالات إصابة في البرازيل وباكستان والنرويج واليونان ورومانيا والجزائر، الأربعاء، للمرة الأولى.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".