دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطبيقات خطيرة وشائعة يجب أن تحذفها فوراً من جهازك الأندرويد

كشفت تقارير تقنية عن وجود ثغرات خطيرة في 10 من أكثر تطبيقات VPN المجانية شيوعاً على متجر غوغل بلاي، والتي قد يستخدمها القراصنة لاختراق أجهزة المستخدمين العاملة بنظام تشغيل أندرويد بسهولة.

ووفقاً لما ذكره خبير تقني في مدونة VPNPro، فإن VPN أو الشبكة الخاصة الافتراضية، الغرض منها هو الحفاظ على خصوصية الأنشطة التي يقوم بها المستخدم عبر الإنترنت، إلا أن كل التطبيقات الخاصة بها ليست آمنة كما قد يتوقع البعض.

وأوضح أنه بعد تحليل العديد من تطبيقات VPN المجانية الموجودة على متجر غوغل بلاي، تم اكتشاف نقاط ضعف خطيرة في 10 من أكثرها شهرة، حيث تفتح هذه الثغرات المجال أمام هجمات إلكترونية خطيرة، وتسمح لقراصنة المعلومات باعتراض كل الاتصالات التي تتم بين المستخدم ومزود خدمة VPN، كما أنها تتيح لهم رؤية كل ما نشاطات المستخدم.

وأشار الخبير إلى أن بعض هذه التطبيقات بدلاً من أن تحافظ على خصوصية المستخدم الذي يبحث عن مزيد من الأمان، فإنها تجعله أكثر عرضة لاختراق خصوصيته وسرقة معلوماته.

أما عن قائمة تطبيقات VPN الخطرة التي ينصح الخبير بسرعة حذفها من على الهواتف والأجهزة الذكية إذا كان يستخدم إحداها، فهي كما يلي:SuperVPN Free VPN Client TapVPN Free VPN Best Ultimate VPN - Fastest Secure Unilimited VPN Korea VPN - Plugin for OpenVPN Wuma VPN-PRO(Fast & Unlimited & Security) VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites Super VPN 2019 USA - Free VPN, Unblock Proxy VPN Secure VPN-Fast VPN Free & Unlimited VPn Power VPN Free VPN المزيد:

