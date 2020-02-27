عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد 35 عاما.. زوجان يعثران على فيلم زفافهما المسروق بمساعدة فيسبوك

الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365

عثر زوجان على فيلم كاميرا صور زفافهما بعد سرقته يوم عرسهما منذ 35 عاماً، بفضل منشور على فيسبوك.



وقبل أكثر من 3 عقود من الزمن، سيطرت على الزوجين البريطانيين، ميك البالغ من العمر 60 عاماً، وترايسي هيبورث البالغة 55 عاماً، حالة من الحزن الشديد بعد سرقة اللصوص لحقيبة يد ابنة عم العروس التي كانت تحتوي على فيلم كاميرا (ملف ملفوف) به صور حفل زفافهما عام 1985.

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وعلى الرغم من مطاردة أفراد الأسرة للصوص أثناء فرارهم من المكان، فإنهم فشلوا في ملاحقتهم، فاقدين الأمل تماماً أنهم سيعثرون على صور زفاف الزوجين بعد كل هذه الأعوام، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ولكن الأمر الذي لم يكن يعرفه الزوجان هو عثور سيدة تدعى أنجي ماكهال على حقيبة اليد في أحد الشوارع البريطانية ومُلقى بجوارها فيلم صور الزفاف، فقامت بتحميض البعض منها، بل واحتفظت بها طوال هذه الأعوام.

وبالصدفة البحتة وأثناء تعبئة أنجي لأغراضها للانتقال إلى منزل جديد في يناير/كانون الثاني الماضي، عثرت على صور الزفاف المطبوعة مرة أخرى، وعلى الفور قررت نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أمل انتشارها على الإنترنت والعثور على أصحابها.

وبالفعل نشرت أنجي الصور مع سؤال ما إذا كان أي شخص يعرف من هم أصحابها، ولحسن الحظ والصدفة أيضاً في غضون ساعات تواصل الزوجان معها والتقيا بها في منزلهما في ليدز (حاضرة غرب يوركشير في إنجلترا) وسلمتهما الفيلم والصور المطبوعة، وهي المفاجأة والصدفة التي أسعدت وأدهشت العائلة بأكملها.