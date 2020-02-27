تسريبات.. صور ومواصفات وأسعار هاتف هواوي الخارق

دبي - بواسطة محمد فارس © صورة مسربة تكشف التصميم المذهل لهواوي بي 40 صورة مسربة تكشف التصميم المذهل لهواوي بي 40

كتب- وكالات:

أعلنت شركة هواوي رسميا، أنها ستكشف عن هاتفها المرتقب بي 40، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس، 26 مارس المقبل.

ومن المنتظر أن تعلن هواوي عن 3 هواتف من السلسلة، هواوي بي40، وبي40 برو وبي 40 بريميوم إيديشن الذي ينفرد بـ 5 كاميرات خلفية، وقدرة على التقريب البصري بمعدل 10x. © صورة مسربة تظهر مربع العدسات الخمسة صورة مسربة تظهر مربع العدسات الخمسة

وأفادت تقارير أن هاتف (بي40 برو) سيأتي مع القدرة على التقريب البصري بمعدل 5x، إلى جانب كاميرا أساسية بدقة 52 ميجابكسل، وثانية بدقة 40 ميجابكسل، وثالثة لتصوير العمق بدقة 8 ميجابكسل. ويكتفي هاتف (بي40) بتقريب بصري بمعدل 3x. © صورة مسربة لهاتف بي 40 صورة مسربة لهاتف بي 40

Advertisements

ومن المؤكد أن تدعم الهواتف الثلاثة شبكات الجيل الخامس الإصدار الأحدث من شبكات واي فاي + 6 التي توفر سرعات قد تصل إلى 1200 ميجابت في الثانية.

والمعروف أن الهاتف لا يطرح بخدمات جوجل، غير أن هذه التطبيقات يمكن تنزيلها بشكل عادي. © هواوي بي 40 برو هواوي بي 40 برو

وحتى الآن لا توجد معلومات عن تسعير الهاتف، غير أن مدونين مشهورين بدقة توقعاتهم قالوا إن الهاتف الخارق لن يزيد على نحو 18 ألف جنيه مصري. © صورة مسربة لهاتف بي 40 برو صورة مسربة لهاتف بي 40 برو