تسريبات.. صور ومواصفات وأسعار هاتف هواوي الخارق

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كتب- وكالات:
أعلنت شركة هواوي رسميا، أنها ستكشف عن هاتفها المرتقب بي 40، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس، 26 مارس المقبل.
ومن المنتظر أن تعلن هواوي عن 3 هواتف من السلسلة، هواوي بي40، وبي40 برو وبي 40 بريميوم إيديشن الذي ينفرد بـ 5 كاميرات خلفية، وقدرة على التقريب البصري بمعدل 10x. © صورة مسربة تظهر مربع العدسات الخمسة صورة مسربة تظهر مربع العدسات الخمسة
وأفادت تقارير أن هاتف (بي40 برو) سيأتي مع القدرة على التقريب البصري بمعدل 5x، إلى جانب كاميرا أساسية بدقة 52 ميجابكسل، وثانية بدقة 40 ميجابكسل، وثالثة لتصوير العمق بدقة 8 ميجابكسل. ويكتفي هاتف (بي40) بتقريب بصري بمعدل 3x. © صورة مسربة لهاتف بي 40 صورة مسربة لهاتف بي 40
ومن المؤكد أن تدعم الهواتف الثلاثة شبكات الجيل الخامس الإصدار الأحدث من شبكات واي فاي + 6 التي توفر سرعات قد تصل إلى 1200 ميجابت في الثانية.
والمعروف أن الهاتف لا يطرح بخدمات جوجل، غير أن هذه التطبيقات يمكن تنزيلها بشكل عادي. © هواوي بي 40 برو هواوي بي 40 برو
وحتى الآن لا توجد معلومات عن تسعير الهاتف، غير أن مدونين مشهورين بدقة توقعاتهم قالوا إن الهاتف الخارق لن يزيد على نحو 18 ألف جنيه مصري. © صورة مسربة لهاتف بي 40 برو صورة مسربة لهاتف بي 40 برو
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.