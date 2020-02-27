سامسونج تواصل المفاجآت.. جالاكسي M31 بإمكانيات مذهلة (صور ومواصفات وأسعار)

دبي - بواسطة محمد فارس © الكاميرا الأساسية في m31 تضم 4 عدسات الكاميرا الأساسية في m31 تضم 4 عدسات

كتب- وكالات:

يبدو أن سامسونج تستهدف هذا العام توسيع الفارق بينها ومنافسيها على صدارة سوق الهواتف الذكية، فبعد أيام من طرحها أحدث إصدارات سلسلة جالاكسي إس، أعلنت أمس طرح هاتف جديد من الفئة المتوسطة هو جالاكسي M31. © تفاصيل عدسات الكاميرا الخلفية في جالاكسي m31 تفاصيل عدسات الكاميرا الخلفية في جالاكسي m31

يأتي الهاتف الجديد بكاميرا خلفية رباعية العدسات، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، و8 و 5 و5 ميجابكسل، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجا. © شاشة m31 سوبر آموليد شاشة m31 سوبر آموليد

ويمتاز ببطارية جبارة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.

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وكعادة سامسونج يقدم M31 شاشة فائقة الجودة سوبر أموليد، مقاسها 6.4 بوصة بدقة 411 بكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج إكسينوس 9611 ثماني الأنوية بمعمارية 10 نانومتر، مع ذاكرة رام 6 جيجا، وذاكرية داخلية 64 أو 128 جيجا.

وقالت سامسونج في بيان: إن جالاكسي M31 يمتلك قدرات تصوير متميزة مع تسجيل الفيديو بدقة 4K، والتصوير بتقنية التسلسل الزمني، والتصوير البطيء، والتصوير الفائق الثبات، مع وضع مخصص للتصوير الليلي. © واجهة هاتف m31 واجهة هاتف m31

ولم تعلن سامسونج عن السعر غير أن موقع جي إس آرينا أفاد أن السعر المرجح يعادل نحو 4500 جنيه مصري. © m31 جالاكسي m31 جالاكسي