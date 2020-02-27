«بول 2» تضبط 5 أطنان كبتاجون بقيمة 1.8 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

كشف اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي عن إحدى أكبر عمليات التهريب لأقراص الكبتاجون في العالم، أطلق عليها اسم «بول 2»، حيث كان الحس الأمني وراء ضبط كميات ب 5 أطنان و656 كيلوجراماً، بقيمة 1.8 مليار درهم، والكميات المضبوطة هربت من ميناء اللاذقية في سوريا إلى دولة خليجية شقيقة، ونفذتها عصابة يقودها سبعيني يتلقى مساعدات شهرية بقيمة ألفي درهم من جمعية خيرية في الدولة.

جاء ذلك، أمس، خلال مؤتمر صحفي، بحضور اللواء الخبير خليل المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، والعميد عيد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجهات إعلامية مختلفة.

وأطلق على العملية اسم «بول 2»، نسبة إلى الكلب البوليسي «بول 2» بطل العملية، حيث شارك في الكشف عن المخدرات، بفضل تدريبه المتميز، وحضر المؤتمر الصحفي.

وأضاف القائد العام أن المخدرات كانت مخفية بحرفية شديدة داخل بكرات أسلاك معدنية ضخمة، كشفها فريق البحث والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وحظيت العملية في مختلف مراحلها بمتابعة دقيقة ومستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتقدم اللواء المري بالشكر للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود لكل الدوائر الحكومية والأمنية، لأداء واجبها في تعزيز الأمن والأمان في الوطن. مؤكداً أن شرطة دبي على أتم الاستعدادات لمكافحة كل أنواع جرائم المواد المخدرة، والقبض على مرتكبيها مهما اتبعوا من أساليب.



نجاح العملية

وقد تكللت العملية بالنجاح، بفعل التعاون والتنسيق الكبيرين بين الإدارات المختصة، فضلاً عن الكفاءة العالية التي يتمتع بها فريق البحث والتحري منفذ العملية، حيث تصدى أفراده لمكر المتهمين، وتمكنوا من إفشال مخططهم الإجرامي، الذي كانوا يهدفون من خلاله إلى إدخال كمية هائلة من حبوب الكبتاجون المخدرة إلى الدولة، غير مبالين بما سيتسببون به من أضرار لأبناء هذه الأرض الطيبة التي وفرت لهم كل سبل العيش الآمن والكريم والنظيف، لكن نوازعهم الشريرة، وسعيهم البائس خلف الثروة غير المشروعة أوقعاهم في شر أعمالهم.

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تفاصيل العملية



وقال: إن «بول 2» شهدت جهوداً مضاعفة من البحث والتحري للعثور على الحاويات المشبوهة التي كانت الجهات المعنية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت بشأنها معلومات غير مكتملة، تشير إلى وجود حاويات قادمة من ميناء اللاذقية بسوريا، فيها ملفات «بكرات» ضخمة لأسلاك حديدية، ستخلص من ميناء جبل علي. وقد واجه أفراد الفريق في هذا الشأن تحدياً، تطلب منهم مواصلة البحث والتحري عن الحاويات المشبوهة لمدة تزيد على 10 أيام، اشتبهوا خلالها بنحو 200 حاوية، قبل العثور على الحاويات المطلوبة.

كما شهدت العملية، من فريق البحث والتحري، رصداً وتعقباً لصيقاً ومباشراً للشاحنات الأربع، بعد خروجها من ميناء جبل علي، وتوجهها إلى إمارة الشارقة، وأخضعت حمولة الحاويات، وهي 8 بكرات من الأسلاك الحديدية، وكذلك زعيم العصابة الذي كان يتردد عليها يومياً، للمراقبة الدائمة على مدار الساعة، ولمدة 15 يوماً.

وأضاف في ال 28 من يناير 2020 قبض على أفراد العصابة في إمارتي الشارقة وعجمان تباعاً، وبعد التنسيق مع الجهتين المعنيتين في الإمارتين.

أما المتهمون، فهم أربعة أشخاص عرب، ثلاثة منهم من بلد واحد: زعيم العصابة، وعمره 70 سنة، ويقيم في إمارة الشارقة، ويدّعي أنه عاطل، وسائقا الشاحنتين اللتين حملتا المخدرات من مكان التخزين إلى إحدى المناطق الصناعية في الشارقة.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية مع المتهمين بينت أن زعيمها الذي يديرها داخل الدولة، شريك لأخيه رئيس العصابة المقيم في الدولة الآسيوأوروبية، والشحنة المضبوطة، كان الزعيم «المتهم المسن» يجري بشأنها اتصالات مكثفة مع أخيه، لإعادة تصديرها إلى دولة عربية شقيقة مجاورة.



شكر



في ختام المؤتمر، أعرب اللواء المري عن شكره للواء المنصوري، على جهوده ومتابعته لمختلف مراحل العملية، وللعميد حارب، مثمناً الدور الكبير لفريق البحث والتحري من ضباط وصف ضباط وأفراد، لما أبدوه من جهود دؤوبة ومخلصة، على الرغم من أنها مضنية، وهو ما أسهم في نجاح شرطة دبي في العصف بالأحلام السوداء لتلك العصابة الإجرامية.