عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تفاجئ العالم بأول هاتف ذكي بتقنية الفضاء

الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365

تخطط شركة شاومي المصنّعة للهواتف الذكية لدمج تقنية منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في هاتفها الجديد.



وقالت الشركة الصينية: اسم التكنولوجيا الجديدة نظام الملاحة الإقليمي الهندي (NavIC).

Advertisements

وأوضحت شاومي: "من خلال التقنية الجديدة يمكن التحقق من الموقع الدقيق لأي مكان داخل دائرة نصف قطرها 1500 كيلومتر من الهند".

ومن المقرر طرح الهاتف الجديد بالهند فور الانتهاء منه وإخضاعه للاختبار.

وتضيف: "هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها صانع هواتف ذكية مع ISRO على التكنولوجيا المصنوعة في الهند".

وفي 2 فبراير الجاري، أعلنت شركة شاومي هاتفها الذكي الأحدث Mi 10 الذي يمتاز ببعض المواصفات القوية خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا؛ ما أهله ليتربع على المركز الأول على مؤشر DxOMark.