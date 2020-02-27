36.1 مليار قيمة المباني المنجزة في دبي بنمو 6% خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

ارتفعت قيمة المباني المنجزة في دبي خلال العام 2019 لتصل إلى 36.11 مليار درهم بمعدل 3 مليارات شهرياً، وذلك وفقاً لمركز دبي للإحصاء، والتي تستند إلى بيانات بلدية دبي.

وأظهرت البيانات الرسمية نمواً في قيمة المباني المنجزة في الإمارة خلال العام 2019 بنسبة 6.1%، وذلك مقارنة مع 34.05 مليار درهم خلال العام 2018.

وشهد الربع الأخير إنجاز مبان بقيمة 10.84 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المباني المنجزة في الربع الثالث نحو 8.24 مليار درهم، وفي الربع الثاني 9.8 مليار درهم، والربع الأول 7.25 مليار درهم تقريباً.

وبحسب البيانات الرسمية، وصل عدد المباني المنجزة في إمارة دبي إلى 6665 مبنى خلال العام 2019، مقارنة مع 6043 مبنى في 2018، وذلك بنمو بنسبة تصل إلى 10%.

واستحوذت «المباني نسب طابقية» على الحصة الأكبر من قيمة المباني المنجزة خلال العام 2019، بنسبة 47.5% بما يعادل 17.16 مليار درهم، فيما بلغت حصة «المباني متعددة الطوابق» نحو 27.4% بما يعادل 9.9 مليار درهم.

واستحوذت «الفلل الخاصة» على 9.7% من قيمة المباني المنجزة بما يعادل 3.51 مليار درهم، ثم «الفلل الاستثمارية» 7.9% بقيمة 2.86 مليار درهم.

ووصلت حصة «مباني منشآت عامة» نحو 5.1% بما يعادل 1.84 مليار درهم، ثم «مباني صناعية» 2.3% بما يعادل 833 مليون درهم.