نورة الكعبي: «متاحف على الطريق» مبادرة فريدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمنت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة مبادرة «متاحف على الطريق» التي أطلقتها هيئة الشارقة للمتاحف، وقالت: تسهم في الترويج للثقافة المتحفية وتعريف الجمهور بالمقتنيات والكنوز الأثرية التي تحتضنها الدولة من خلال توفير معلومات ثرية وتجارب فريدة بطريقة مبتكرة تمزج بين الترفيه والتعليم وتعزز وعي طلاب المدارس ومختلف شرائح المجتمع بتاريخ الدولة وأهم الحضارات التي تعاقبت عليها.

وشكرت نورة الكعبي، الهيئة على هذه المبادرة الفريدة التي تنمي الجانب الإبداعي والمعرفي لدى الناشئة. وأكدت على ضرورة تعميمها على مختلف متاحف وإمارات الدولة بهدف تقريب المتاحف والفنون من أفراد المجتمع، وتعزيز دورها في حياتهم اليومية.

جاء ذلك خلال زيارتها للمعرض المتنقل التابع للمبادرة خلال توقفه في محطته بمدرسة أم عمارة للتعليم الثانوي بنات في خورفكان، وبحضور كل من نجلاء الدرويشي، مدير المجلس التعليمي بوزارة التربية والتعليم؛ ومحمد أحمد الملا، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، ومريم جابر الشامسي، مدير إدارة الطفولة المبكرة في مجلس الشارقة للتعليم؛ ووفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص؛ وعمر الزرعوني، مهندس تقنية المعلومات، ونوف القصير، مدير مشروع، ممثلين عن شركة «بيئة»، الراعي الرسمي للمبادرة.

تفقدت الكعبي خلال جولتها، مجسمات المقتنيات المعروضة في الحافلة، والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الابتكار والاستكشاف والتعبير. وتعرض الحافلة مجسمات مصغرة مشابهة لمجموعة مختارة من مقتنيات متاحف الشارقة، ترمز إلى بعض جوانب الابتكار والإبداع في حياة الإنسان عبر العصور المختلفة، بما فيها المخترعات والأعمال الفنية ووسائل النقل والحلي ومكونات الطب الشعبي، مثمنة المبادرة المبتكرة ودورها في حثّ الطلبة على الابتكار.

وقالت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: يكتشف الطلبة على متن متاحف على الطريق أشياء عديدة، كعقد عمره خمسة آلاف عام، وطائرة من القرن التاسع عشر، وإسطرلاب استخدمه علماء الفلك والملاحين، في قياس ارتفاع الأجرام السماوية عن الأفق، سواء في الليل أو النهار. وأضافت: لخلق جيل مبتكر، لا بدّ من توفر العملية التعليمية الإبداعية في المقام الأول، فالتفكير الخلّاق يؤدي إلى أفكار جديدة وحلول فريدة، وأن الابتكار يكمن في كيفية توظيفها.

وأشارت عطايا إلى أهمية التعلم من الأدوات المختلفة، سواء كانت لوحة أو بوصلة، الأطفال يتعلمون أن الإبداع يتطلب التحليل وإعادة تشكيل معارفنا حول موضوع ما كي نستقي معلومات جديدة.

وعقب جولتها في مبادرة «متاحف على الطريق» واطلاعها على ورشة عمل فنية قدمها الفنان التشكيلي الإماراتي خليل عبدالواحد، زارت نورة الكعبي حصن خورفكان.