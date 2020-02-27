الشارقة.. مسرح مفتوح لعشاق «الخشبة» السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان «الأيام» المسرحية صباح أمس في قصر الثقافة في الشارقة، مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن فعاليات الدورة ال30 لمهرجان الشارقة المسرحي الذي ينطلق بعد غد السبت، ويستمر حتى 6 مارس المقبل.

وحضر المؤتمر عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح، مدير «الأيام»، وتحدثت فيه مريم المعيني رئيسة اللجنة الإعلامية للمهرجان، ومهرة الكتبي عضوة اللجنة الإعلامية.

تحدثت المعيني عن فعاليات المهرجان الذي ينطلق في قصر الثقافة، ومعهد الشارقة للفنون المسرحية، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمشاركة 13 عرضاً، وأكثر من مئتي ضيف ومشارك من العديد من الدول العربية.

وأوضحت المعيني أن تظاهرة الأيام ستفتتح بالمسرحية الجزائرية «جي بي إس» لفرقة المسرح الوطني الجزائري، وهي من تأليف وإخراج محمد شرشال، وذلك بمناسبة تتويجها بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، من تنظيم الهيئة العربية للمسرح ضمن فعاليات دورته الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان بين 10و16 يناير الماضي.

ونوهت المعيني بلجنة مشاهدة واختيار العروض الخاصة بأيام الشارقة المسرحية التي تضم حسن النفالي، وغنام غنام، وخليفة التخلوفة، والتي شاهدت عشرة عروض محلية مشاركة في هذه الدورة الجديدة، سبعة منها تتنافس على الجوائز، وثلاثة تعرض على الهامش.

أما العروض التي تتنافس على جوائز الأيام فهي «أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي»، من تأليف علي جمال، وإخراج حسن رجب، و«أين عقلي يا قلب»، تأليف عثمان الشطي، وإخراج أحمد الأنصاري، و«حارس النور»، تأليف عبدالله صالح، وإخراج علي جمال، و«ليلة مقتل العنكبوت»، تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج إلهام محمد، و«سمرة» تأليف وإخراج مرعي الحليان، و«بكاء العربي» إعداد وإخراج مهند، و«سيمفونية الموت والحياة» من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري.

وذكرت المعيني أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الحالية والتي تتألف من وليد الزعابي (الإمارات)، وأمين الناسور (المغرب)، وزهيرة بن عمار (تونس)، ومحمد الضمور (الأردن)، وجبار جودي (العراق).

وأكدت أنه ستعرض على هامش «الأيام» ثلاثة عروض هي: «صبح ومسا» من تأليف وإخراج حافظ آمان، و«لمس المواجع» تأليف حميد فارس وإخراج مبارك خميس، و«الرحمة» تأليف عبد الأمير الشمخي وإخراج عبيد الهرش.

كما سيحفل برنامج العروض بعملين من الدورة الثامنة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما «لير ملك النحاتين»، من إعداد حسن يوسف وإخراج سعيد الهرش، و«مأساة الحجاج» من تأليف وإخراج رامي مجدي.

وأكدت المعيني أن هذه العروض ستقرأ عبر برنامج «الندوات التطبيقية» المخصص لمناقشة جماليات الأعمال المسرحية المشاركة، وسماتها الفنية وخصائصها الفكرية.

كما أكدت أن كافة العروض والندوات التطبيقية الخاصة بها ستعقد في مسرحي قصر الثقافة، ومعهد الشارقة للفنون المسرحية.

احتفاء

وأوضحت المعيني أن فعاليات الدورة الحالية ستشهد خلال حفل الافتتاح، تكريم قامتين مسرحيتين هما العمانيان: صالح زعل، وسعود الدرمكي، الفائزان بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها 14، كما ستشهد تكريم الفنان الإماراتي سلطان النيادي بوصفه «الشخصية المحلية المكرمة»، ويتسلم مخرج العرض الجزائري «جي بي إس» جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي.

وأوضحت المعيني فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب ل«الأيام» والذي يحفل بالعديد من الأنشطة التي ستنظم على مدار فترتي الظهيرة والمساء، وأبرزها الملتقى الفكري الذي يأتي هذه السنة تحت عنوان «المسرح والبحث الأكاديمي اليوم.. الإشراقات والإشكاليات»، بمشاركة نخبة من الباحثين.

وتنظم كذلك أربع ندوات متخصصة هي «الإخراج المسرحي وهندسة صالة المتفرجين»، و«الإبداع والصنعة.. الكتابة تحت الطلب»، و«تسويق الإنتاج المسرحي العربي.. أين الخلل؟»، و«في عصر الإعلام الجديد.. أي نجومية يحققها المسرح؟».