مصر تودّع مبارك بتشييع مهيب يتقدمه السيسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وذلك لأنجال وأسرة الفقيد.. داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الشيخ نهيان بن مبارك قد شارك أمس ممثلًا لدولة الإمارات في تشييع جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس الأول، عن عمر ناهز ال91 بعد صراع مع المرض، وذلك في جنازة عسكرية رسمية من أحد مساجد القاهرة الكبرى.

وتقدم المشيعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين المصريين، إلى جانب ممثلي الدول العربية الذين حضروا للمشاركة في الجنازة وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

وكانت دولة الإمارات قد تلقت أمس الأول نبأ وفاة مبارك ببالغ الحزن والأسى معلنة تنكيس الأعلام بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة ومقار سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

ولقي نبأ الوفاة تفاعلًا كبيراً على المستويين الرسمي والشعبي في دولة الإمارات ليعكس ما حظي به الرئيس الراحل من احترام كبير، بالنظر إلى إسهاماته البارزة في العديد من الملفات والقضايا الاستراتيجية كأحد أبرز القادة الداعين لتوحيد المواقف العربية وجهوده في مكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة لارتباط اسمه بحربي «أكتوبر 73» و«تحرير الكويت».

وحرص الزعيم الراحل على تعزيز علاقات الأخوة والصداقة مع دولة الإمارات وجمعته علاقة وطيدة ومتميزة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وشهدت العلاقات الإماراتية المصرية في فترة حكم الرئيس مبارك «رحمه الله» تطوراً ملموساً انتقلت خلالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتنسيق التام حيال جميع القضايا والمستجدات العربية والعالمية، انطلاقاً من وحدة المصير والمصالح المشتركة لكلا البلدين. (وام)