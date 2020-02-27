منصور بن محمد يتوج جرونويجن بطلاً للمرحلة الـ 4 لطواف الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الهولندي ديلان جرونويجن دراج فريق جومبو فيسما، بطلاً للمرحلة الرابعة (بنك الإمارات دبي الوطني) لطواف الإمارات الذي يستمر حتى 29 فبراير الجاري، بمشاركة 136 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، بمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1122 كيلومتراً.

وقطع الدراج الهولندي مسافة السباق الممتدة لمسافة 173 كيلومتراً في زمن قدره 4:16:13، فيما حل الكولمبي فرناندو جافيريا دراج فريق الإمارات في المركز الثاني، والألماني باسكال اكرمان من فريق بورا في المركز الثالث.

وتوج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، البريطاني آدم ياتس دراج فريق ميتشلتون سكوت الأسترالي الذي احتفظ بالقميص الأحمر لمتصدر السباق، برعاية طيران الإمارات، وتصدر ياتس هذا الترتيب بزمن قدره 16:46:15، والأسترالي ايوان كاليب الذي احتفظ بالقميص الأخضر لمتصدر السباق في النقاط برعاية مبادلة، بعدما تصدر الترتيب ب43 نقطة، كما توج سموه الصربي فيليكو ستونيتش من فريق فيني زابيو الإيطالي بالقميص الأسود المخصص للسرعة، برعاية طيران أبوظبي، والذي واصل تصدره للترتيب ب42 نقطة، وتادي بوجاتشار بالقميص الأبيض المخصص للمتصدر تحت 25 سنة برعاية نخيل، بتصدره الترتيب 16:47:22 ساعة.

وبنهاية المرحلة الرابعة، حافظ آدم ياتس على صدارة طواف الإمارات بزمن قدره 16:46:15، وتادي بوجاتشار في المركز الثاني بفارق دقيقة و7 ثوان، وألكسي لوتشنكو في المركز الثالث بفارق دقيقة و35 ثانية، فيما حافظ فريق الإمارات على صدارة الترتيب العام للفرق.

وحضر مراسم التتويج عند خط النهاية في منطقة سيتي ووك، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وممثلي الشركات الراعية.

وانطلقت المرحلة الرابعة، من حديقة زعبيل، وشمل مسارها المرور عبر العديد من المعالم المشهورة مثل حديقة مشرف وموتور سيتي، وبرج خليفة، وميدان، ودبي مول، وصولاً إلى منطقة سيتي ووك.

وبلغ معدل سرعة السباق 40,51 كيلومتر في الساعة، وتجاوزت 60 كيلومتراً في بعض المسارات، كما تراجعت أحياناً دون ال30 بسبب سرعة الرياح المعاكسة.

ويعود الطواف مرة أخرى إلى قمة جبل حفيت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة (العين) الممتدة لمسافة 162كيلومتراً، ويمر مسارها عبر العديد من المعالم مثل حديقة العين للحيوانات، والقطارة، وهيلي، وواحة العين، إلى أن يصل السباق إلى المبزرة الخضراء، حيث يبدأ بصعود جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات، حتى يصل إلى خط النهاية على القمة.

وقال الإنجليزي آدم يايتس دراج فريق ميتشلتون الذي حافظ على القميص الأحمر، وهو القميص الخاص بالمتصدر في الترتيب العام، إن هذا الإنجاز جاء بعد دعم كبير من فريقه طوال السباق، وخاصة في الأمتار الأخيرة التي شهدت سرعة كبيرة وندية من جميع الدراجين.

وأضاف: «شكراً لكل زملائي فقد ساعدوني من أجل الحفاظ على هذا المكسب، لدينا اليوم الخميس، مرحلة كبيرة ومهمة من الطواف وسأكون فيها بحاجة لدعم زملائي، من أجل حسم مزيد من النقاط والسعي لتحقيق لقب الطواف».



مطر اليبهوني: العمل الجماعي سر نجاح فريق الإمارات



أعرب مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية رئيس فريق الإمارات عن سعادته بالظهور الجديد للفريق في الطواف، مؤكداً أن تصدر الترتيب العام للطواف يؤكد أن الفريق يعمل بشكل جماعي.

وقال: حصل الفريق على وصافة المرحلة الثالثة والقميص الأبيض، عن طريق الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار، وكنا نطمح إلى الحصول على المركز الأول في هذه المرحلة إلا أن درجة الحرارة كانت عالية، ولم تساعد الدراج، والأهم أن الفريق في دائرة المنافسة على الصدارة والقمصان في كل مرحلة.

ووجه اليبهوني الشكر إلى اللجنة المنظمة العليا للطواف، وقال: طواف الإمارات بات قبلة للأبطال والنجوم العالميين، كما أنه موجود في الأجندة الدولية في الاتحاد الدولي للدراجات، إضافة إلى أن توقيت الطواف مميز، وله مكاسب كثيرة على المستوى الفني والسياحي والتنظيمي.

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عارف العواني: مكاسب عديدة للطواف



أكد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف أن المكاسب التي يحققها الحدث العالمي الكبير لا تعد ولا تحصى، لكونه يجمع أبطال العالم على أرض الإمارات، والمكاسب على مستوى الإشادة العالمية من جميع المشاركين، إضافة إلى الترويج للمعالم السياحية في الدولة. وقال: إن هناك تفاعلاً كبيراً مع الطواف على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: ما وصلنا إليه يمثل مسؤولية كبيرة في مواصلة الجهود لتحقيق الأفضل، كما أنه يكشف مدى التعاون الكبير بين المجالس الرياضية والدوائر الحكومية.



كريس فروم ينفي اعتزاله



نفى البريطاني كريس فروم (34 عاماً) اعتزاله رياضة الدراجات الهوائية بنهاية عقده مع فريقه الحالي نهاية العام الحالي، على الرغم من سلسلة الإصابات التي تعرض لها، وآخرها يونيو الماضي، والتي خلفت له كسراً في الفخذ، وهو ينشط ضمن فريق أينوس منذ 2010 تحت مسمى الراعي السابق للفريق «سكاي»، وفرض نفسه كأقوى الدراجين المتخصصين في الطوافات الكبرى، وأكثر الدراجين أصحاب الإنجازات في التاريخ، منها 4 ألقاب لطواف فرنسا، ولقب جيرو دي إيطاليا، ومرتين بطل طواف فولتا الإسباني.

وظهر كريس فروم في طواف الإمارات بعد غياب 8 أشهر عن السباقات، واستبعد في تصريحات صحافية تفكيره في الاعتزال.