أربعة شعراء يتجولون في مدن القصيدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم بيت الشعر في الشارقة أمسية شارك فيها الشعراء: جابر الخلصان من الإمارات، ومجدي الحاج من السودان، ومنيار العيسى من سوريا، ونزار النداوي من العراق، وحضرها محمد البريكي مدير بيت الشعر، وقدمها رعد أمان.وافتتح الأمسية جابر الخلصان بتطواف شعري بين مدن القصيدة وهموم الذات والعاطفة، فقرأ للشعر وعالميته، وللأم وما تضفيه من وهج أخاذ على القصيدة، ويقول في قصيدة «أيا أمي»:

ما زال حد الدهر في صدري

ليُدميني وينزفني

وقلبي دامع العينين..

حزني صخرة صماء باتت تعتلي صدري

بحد نافذٍ ترمي...

أيا أمي..

فراقك أصعب الآلام

أمي..

ليتني ألقاكِ

أمي بدرُ أحلامي

ونورُ الدّرْبِ

أَنت الفكر والتفكير يا أمي.

وقرأ مجدي الحاج نصوصاً عبرت أنهار الوطن، ورافقت القصيدة في حضورها في التراث والحاضر، وعبرت الزمان ومحطاته، والمكان وتفاصيله بلغة رشيقة، يقول:

لي سكتتي في الشعر لي ضوضائي

لي دمعة في مقلة عمياء

آذنتُ «خولة» بالرحيل فلم أجدْ

إلا احتباس الدمع في «أسمائي»

وسمعتُ ما ألقتهُ دمعة «هدهدي»

ورَوتهُ عن «بلقيس» من أنباء.

منيار العيسى تلمس بشعره كثيراً من التفاصيل، والتقط صوراً متحركة في الحياة بعدسة ترى الصورة من منظور مختلف تجمله الحروف، وترسمه ظلال المعاني، يقول:

نبكي لأتفه حادث في اليوم

نبكي حين يسبقنا القطار

وحين يسبقنا الصباح

وحين تهرب في الطريق أمامنا بعض القطط.

نبكي فقط.

ما الدمعُ؟ أسرار مضى عُمر عليها وهي تصرخ تحت جلدكَ.

كلنا نبكي..

ولا ندري لماذا يفضح الدمع الهشاشةَ.

واختتم القراءات نزار النداوي بلغة تسبح في بحار الرمز، وتمتح من روح الأدب الصوفي، وتدعو إلى التأمل في كثير من القضايا، ومن «مدونة الغياب» قرأ:

عبروا استعارات المجاز وراحوا

شُغفوا، فهاموا، فاكتووا، فأباحوا

قلق المسافة كان أرق صبرهم

فتقطروا ملحاً به، وارتاحوا

دخلوا على ظل الكناية، لجة

يعيا بها النّوتي، والملاح

مرّوا على العتبات حلماً شارداً

لم يستطع تفسيرَه الشّراح.

وكرم محمد البريكي الشعراء المشاركين في الأمسية.