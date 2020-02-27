هزاع الضنحاني يطرب جمهور القرية التراثية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الفجيرة: ”الخليج 365” أحيا الفنان الإماراتي هزاع الضنحاني أمسية غنائية على مسرح القرية التراثية بدبا الفجيرة، ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدورته الثالثة، بحضور محمد سعيد الضنحاني نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، رئيس المهرجان، ومحمد سيف الأفخم مدير المهرجان، وعدد من نجوم الفن والمسرح العربي، وسط تفاعل من الجمهور.

قدم الضنحاني مجموعة من أشهر أغانيه التراثية والوطنية التي أشعلت حماس الجمهور، إلى جانب أعمال حديثة متنوعة.

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