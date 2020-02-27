ارتفاع الإصابات إلى 51 في البحرين والكويت

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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البحرين والكويت إلى 26 و25 على الترتيب، وأصيب أربعة عراقيين من أسرة واحدة، وكل المصابين من البحرين والكويت والعراق هم من العائدين من زيارة قم الإيرانية، حيث التقطوا العدوى.

وأعلنت الجزائر تسجيل أول إصابة في البلاد لإيطالي، وعلقت بغداد التأشيرات لمواطني خمس دول، وأرجأت مصر للطيران استئناف رحلاتها إلى الصين.

فقد أعلنت وزارة الصحة البحرينية ارتفاع إجمالي الحالات المصابة ب«كوفيد 19» إلى 26 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة لبحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران، عبر مطار المنامة الدولي.

وقالت الوزارة في بيان، إن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التي أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى المطار في القاعة المخصصة للفحوص، أكدت إصابتهن بالفيروس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهن فوراً لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وفي الكويت قالت وزارة الصحة إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 25 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة. وأكدت الوزارة في بيان أن «الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران». وأوضحت أن «جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى كورونا».

وفي العراق أظهرت اختبارات أجريت لأفراد أسرة عراقية مؤلفة من أربعة أشخاص عادوا من زيارة لإيران، إصابتهم بكورونا في محافظة كركوك. وهؤلاء أول عراقيين تُعرف إصابتهم بالمرض، وذلك بعد أول حالة إصابة مؤكدة لكورونا في العراق، وهي لطالب إيراني في مدينة النجف. وأمرت السلطات بإغلاق المدارس والجامعات وطلبت من المواطنين الابتعاد عن التجمعات.

وأعلن محافظ الموصل إغلاق جميع المكاتب الحكومية يومي الأربعاء والخميس، وصدرت تعليمات للمساجد بتوجيه النصائح حول تجنب الإصابة بفيروس كورونا في خطب يوم الجمعة. ومنع محافظ كربلاء التي يزورها الملايين كل عام، دخول الزائرين الإيرانيين والصينيين.

وأعلنت الحكومة أنها قررت تمديد حظر دخول المسافرين من الصين وإيران، وفرضت قرارات حظر مماثلة على المسافرين من تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة. ويُستثنى من هذا الحظر العراقيون والدبلوماسيون.

وفي الجزائر قال مسؤول في وزارة الصحة، إن بلاده لا تدرس تعليق الرحلات الجوية، لكنها ستعزز الرقابة على الطائرات القادمة من إيطاليا، بعد أن تأكدت إصابة إيطالي بفيروس كورونا، ليكون أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد. وقال جمال فوار في مؤتمر صحفي، إن السلطات تتابع حالة كل من كان على اتصال مع الرجل البالغ 61 عاماً، والذي وصل إلى الجزائر في 17 فبراير، وكان يعيش في منطقة ورقلة الجنوبية، وهي مركز لصناعة الطاقة.

من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما، اعتباراً من أمس الأربعاء وحتى إشعار آخر، بينما قالت إنها تعمل على إلغاء رحلات إلى الشرق الأقصى أو دمج بعض هذه الرحلات معاً، بنسبة تراجع تصل إلى نحو 50% من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من العالم.

كما دعا وزير الصحة الأردني سعد جابر إلى ارتداء «الشماغ» الذي يعد جزءاً أصيلاً من الزي الوطني في المملكة للوقاية من أمراض معدية. وقال «إن ذلك يقوم بدور الكمامة للوقاية من فيروس كورونا الذي أخذ ينتشر بشكل متسارع في دول مجاورة».

واستند جابر خلال مداخلة عبر التلفزيون الأردني الرسمي إلى تقرير اللجنة الوطنية للصحة والفرق الطبية التي قالت إن «الشماغ» فعال مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يُغسل ويعقم بشكل دوري. وأضاف: «دعونا نعود إلى أصولنا ونرتديه فهو مجدٍ ويمنع التقبيل وهذا أمر إيجابي».

وفي القاهرة قالت شركة مصر للطيران إنها سترجئ استئناف رحلاتها من وإلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وكانت الناقلة الوطنية المصرية قد علقت رحلاتها إلى الصين في الأول من فبراير، ثم ذكرت لاحقاً أنها ستستأنف الرحلات بدءاً من اليوم الخميس.