الأردن يدين إعلان نتنياهو.. وفلسطين تلجأ لأوروبا لوقف التوسع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان الأردن بشدة إعلان رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، بشأن بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في حين لجأت السلطة الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي لوقف التوسع الاستيطاني.

وحذر بيان لوزارة الخارجية الأردنية من أن الخطوة قد تقوض «فرص حل الدولتين» بين فلسطين و«إسرائيل». وأكدت الخارجية «إدانة هذا الإعلان ورفضه»، معتبرة أنها «خطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية». وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من «تبعات الخطوة»، مشدداً على «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للحؤول دون تنفيذها». وطالب الوزير الأردني «إسرائيل» بوقف بناء المستوطنات وتوسعتها وفقاً لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وسلم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون بورج سدروف، رسالة خطية لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، يدعوه للتدخل العاجل لمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ مخططات الاستيطان والضم، خاصة المشروع الاستيطاني الاستعماري «E1». وأكد عريقات لدى استقباله، سدروف، أنه في حال تنفيذ المشروع الاستيطاني الاستعماري «E1»، سيدمر أي فرصة مستقبلية للسلام على أساس مبدأ الدولتين على حدود 1967.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إلزام الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات بإنهاء عملها فيها، على ضوء نشر مجلس حقوق الإنسان سجلاً أولياً بهذه الشركات، إضافة إلى عدم التعامل مع الجامعات العاملة فيها وعدم الاعتراف بشهاداتها، والانتقال من وسم منتجات الاستيطان إلى مقاطعتها.

(وكالات)