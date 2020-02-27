«وول ستريت» تقاوم ارتفاع «مقياس الخوف» بدعم ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاولت مؤشرات الأسهم العالمية التعافي من خسائرها الحادة التي تكبدتها على مدى الجلسات الماضية، فيما يخشى المستثمرون الأثر المتنامي لفيروس كورونا سريع الانتشار، ما دفع شركات حول العالم للتحذير بشأن النتائج، يأتي ذلك بعد تعاملات غير مبشرة في آسيا و«وول ستريت» خلال الليل بعدما حذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، المواطنين، وطالبوهم بالتأهب لاحتمال انتشار الفيروس وتحوله إلى وباء، بعدما وصل لإسبانيا وعشرات الدول من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا. وفي الجلسات الأربع السابقة، فقدت الأسهم العالمية ثلاثة تريليونات دولار من قيمتها مع خفض اقتصاديين توقعات النمو وتحذير شركات من تراجع الأرباح بسبب الفيروس.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، بعد أن تكبدت أشد خسائرها بالنسبة المئوية لأربع جلسات، فيما يربو على عام، بفعل المخاوف من الأضرار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، وانتظار مؤتمر صحفي للرئيس دونالد ترامب، حول «كوفيد 19» وتطوراته في الولايات المتحدة، بعد دفاعه في وقت سابق عن طريقة تعامل إدارته مع الفيروس.

وتعرضت «وول ستريت» لخسائر حادة خلال اليومين الماضيين، حيث فقد مؤشر «داو جونز» نحو 1900 نقطة مع مخاوف انتشار فيروس كورونا وأثره في النمو الاقتصادي العالمي.

لكنَّ المستثمرين اتجهوا أمس لشراء الأسهم الأمريكية، خاصة مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية بعد أن سجل أدنى مستوى في تاريخه الثلاثاء.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.5% مسجلاً 27300 نقطة، كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنحو 1.4% ليصل إلى 3161 نقطة، وزاد «ناسداك» بنسبة 1.8% مسجلاً 9059 نقطة.

ودخل مؤشر التكنولوجيا «إس آند بي»، منطقة التصحيح يوم الثلاثاء، حيث انخفض 10% هبوطاً من أعلى مستوى في 52 أسبوعاً، بعد أن سجل إغلاقاً قياسياً جديداً يوم الأربعاء الماضي، وهبط سهم «أبل» 3.3%، لتصل بذلك خسائره الأسبوعية إلى 7% تقريباً. وارتفع مؤشر تقلب Cboe، المعروف باسم «مقياس الخوف في السوق»، بأكثر من 11% ليغلق عند 27.85، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ ديسمبر 2018، وتجاوز مؤشر VIX، وهو مقياس لتقلب الأسهم الأمريكية الضمني لمدة 30 يوماً، 30 نقطة في جلسة الثلاثاء، حيث هزت مخاوف فيروس كورونا الأسواق.

وقال برامود أتوري، مدير المحافظ لدى كابيتال جروبز: «يجب أن يكون المستثمرون على استعداد لمخاطر تصحيح السوق، ينبغي ألا تكون مفاجأة أن زيادة عدم اليقين في العالم - مثل الأخبار حول انتشار فيروس كورونا وتأثيره في سلاسل التوريد العالمية - يمكن أن يضر بالتقييمات التي تبدو باهظة الثمن في بعض المناطق».

وقال براد مكميلان، كبير مسؤولي الاستثمار في شبكة الكومنولث المالية، في مذكرة: «من الواضح أن المستثمرين يتوقعون المزيد من الأخبار السيئة، وبدلاً من الانتظار، فإنهم يبيعون». هناك علامات في صناعة الإلكترونيات والسيارات على أن التباطؤ يحدث بالفعل، الأمر الذي سيكون بمثابة عائق أمام النمو.

وفي القارة العجوز، استهلت الأسهم الأوروبية التداولات بانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، قبل أن تتأرجح في وقت لاحق وتقلص من خسائرها، وتراجع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 1.2% مسجلاً 402 نقطة، كما تراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.5% ليسجل 6979.8 نقطة، وانخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.08% مسجلاً 5643.9 نقطة، وهبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 2% ليسجل 12790.5 نقطة، وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر «فوتسي إم.بي.آي» الإيطالي بنحو 0.5% ليستهل التعاملات عند مستوى 22973.9 نقطة. ليسجل أول خسائر لخمسة أيام متتالية منذ يوليو/‏تموز 2019.

وفي آسيا، واصلت الأسهم اليابانية، خسائرها أمس الأربعاء، لتغلق على أقل مستوى فيما يزيد على أربعة أشهر، وانخفض مؤشر نيكاي القياسي 0.79% مسجلاً 22426.19 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 15 أكتوبر/‏تشرين الأول 2019 على الرغم من أن المؤشر قلص معظم الخسائر التي تكبدها في المعاملات المبكرة ليغلق فوق مستوى دعم رئيسي وهو المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 22169 نقطة.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.75% ليصل إلى 1708.89 نقطة وزاد حجم التعاملات على ثلاثة تريليونات ين للجلسة الثانية على التوالي، ونزلت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو. (وكالات)