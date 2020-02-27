خالد بن محمد: نسعى لتوفير حياة كريمة مستقرة وهانئة للمواطنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، يرافقه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، شركة «تياسير»، لتكون ذراع الخدمات الإرشادية للمستفيدين من «قرض بناء مسكن» ضمن برنامج قروض إسكان المواطنين في العاصمة أبوظبي، وذلك بصفتها شركة إرشادية غير ربحية تابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة.

جاء ذلك خلال تفقد سموهما مركز إسعاد المتعاملين ومشروع الفلل النموذجية التابعين للشركة في مدينة خليفة، برفقة كل من جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية بأبوظبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتهدف شركة «تياسير» إلى تبسيط وتسهيل عملية تصميم وبناء المساكن للمواطنين، وفق متطلباتهم من خلال مجموعة من الخدمات الإرشادية المجانية بالكامل.

ويدعم إطلاق شركة «تياسير» برنامج «غداً 21»، المبادرة التنموية التي تبلغ قيمتها 50 مليار درهم، وتهدف إلى دفع عجلة تنافسية أبوظبي وتحسين مستويات المعيشة لسكانها.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية شركة «تياسير» التي ستقدم خدمات تعزز جهود تحقيق المستهدفات الحكومية الرامية لتوفير حياة كريمة مستقرة وهانئة للمواطنين في مختلف نواحي ومجالات الحياة، خاصة أنها ستسهل عليهم عملية الحصول على مساكن عصرية تلائم احتياجاتهم، وذلك بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاصة بالاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأشار سموه إلى أهمية مواصلة عملية الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين حتى ينعموا بحياة كريمة ومستقرة، ذلك من خلال إطلاق مختلف المبادرات التي تُيسّر وصولهم إلى هذه الخدمات، بما يُلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، ويُسهم في تبسيط شؤون حياتهم. وفي إطار برنامج «غداً 21»، جرى تقديم أكثر من 6000 قرض سكني لضمان توفير مساكن بأسعار معقولة لجميع مواطني أبوظبي، مع توزيع أراضٍ سكنية بقيمة 11.6 مليار درهم.

من جانبه، قال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة: «يأتي إطلاق شركة (تياسير)، لتكون إضافة استثنائية لمنظومة قطاع الإسكان في أبوظبي، لما ستوفره من خدمات مجانية وحصرية للمواطنين المستفيدين من برامج الإسكان في الإمارة».

من جانبه، قال بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة: «ينسجم إطلاق شركة (تياسير) مع جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى توفير مساكن مناسبة لجميع المواطنين تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة».

وأضاف «نحرص في الهيئة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الجهات المختلفة في إمارة أبوظبي، للعمل على تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تمكن المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة لهم، وذلك في إطار التزامنا بتوفير حياة مستقرة للمواطنين تعزز من ترابطهم الأسري».

ويتيح مشروع الفلل النموذجية للمواطنين فرصة للتعرف عن قرب إلى جودة الفلل العصرية أو التراثية التي يتم تقديمها، حيث يضم المشروع 9 نماذج للفلل من أصل 25 فيلا بتصاميم تراثية وعصرية توفرها «تياسير». (وام)