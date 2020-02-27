النصر والهلال يواجهان الأهلي والتعاون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه الأنظار اليوم الخميس، صوب ملعبي الملك عبدالله بن عبد العزيز ببريدة وملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض؛ حيث يحل الهلال المتصدر ضيفاً على التعاون، ويستقبل النصر حامل اللقب والوصيف حالياً، أهلي جدة في افتتاح الجولة 20 من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

بدأ الدوري يكرر سيناريو العام الماضي؛ حيث ينحصر التنافس على اللقب بين غريمي العاصمة النصر والهلال، في حين يأتي الأهلي والوحدة في المرتبة الثالثة والرابعة، لكن متأخرين بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر «44 نقطة» و8 نقاط عن النصر الثاني «41 نقطة»، بينما يحتل التعاون بطل كأس الملك 2019 المركز السادس «28 نقطة».

في المباراة الأولى عند السابعة و40 دقيقة، يفتقد الهلال لثنائي المحور عبدالله عطيف للإصابة والكولومبي كويلار، بسبب تراكم البطاقات، لكنه في ذات الوقت يستعيد الكوري جانغ في مركز قلب الدفاع ويبدأ بالبيروفي كاريلو من البداية بجانب الفرنسي غوميز ثاني هدافي الدوري «13 هدفاً».

وتنتعش تشكيلة التعاون الذي يقوده المدرب البرتغالي فيتوركامبيلوس بعودة الكاميروني تاوامبا، وتألق محمد السهلاوي القادم من الشباب في انتقالات الشتاء، وهو لاعب عرف عنه عندما كان يلعب للنصر، بتخصصه في هز شباك الهلال.

وفي المباراة الثانية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ستكون الانطلاقة عند التاسعة و40 دقيقة بين النصر حامل اللقب والأهلي في كلاسيكو تاريخي.

يدخل النصر وسط شكوك حول مشاركة نور الدين أمرابط بسبب الإصابة، وتأكد غياب المدافع عبدالله مادو والمحور عبدالله الخيبري، ويفتقد الأهلي لديجانيني الذي سمح له الجهاز الفني بالسفر لظروفه العائلية، وبينما يعود المدافع البرازيلي ليما بعد الإيقاف يغيب عن الخط الخلفي عبد الباسط الهندي ومحمد الخبراني ومعتز هوساوي، ما يجعل المدرب الأهلاوي مازن بهكلي في اختبار إعادة ترتيب الخط لمواجهة هجوم النصر القوي بقيادة هداف الدوري عبد الرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى، في حين يعول مدرب الأهلي على قوته الهجومية الممثلة في عمر السومة ويوسف بلايلي لخطف المباراة.