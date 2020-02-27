إعلان القائمة القصيرة في ثلاثة فروع لجائزة الشيخ زايد للكتاب

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أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة القصيرة لفروع الثقافة العربية في اللغات الأخرى والترجمة والنشر والتقنيات الثقافية في دورتها الرابعة عشرة، حيث اشتمل فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى على خمسة أعمال، وثلاثة أعمال مترجمة، وثلاث دور نشر مرشحة في فرع النشر.

وتضم القائمة القصيرة لفرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى دراستين باللغة الألمانية هما: «لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية.. تراث العصور القديمة والشرقية» للباحث توماس باور، الصادر عن دار «سي إتش بيك فيرلاج» 2018، و«ألف كتاب وكتاب من آداب الشرق» للباحث ستيفان فايدنر، الصادر عن دار «كونفيرسو» 2019، إضافة إلى دراسة في اللغة الفرنسية بعنوان «المعتقدات في المغرب الوسيطي.. تساؤلات حول الولاية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر» للباحثة نالي عمري والصادر عن دار سيرف 2019، وباللغة الإنجليزية كتاب «ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين.. قراءات تناصية» للكاتب ريتشارد فان لوين من هولندا، الصادر عن دار بريل للنشر 2018، وكتاب بالإيطالية بعنوان «الشبكة الصوفية.. الأخوة الإسلامية بين العولمة والتقاليد» للباحث فرانشيسكو ألفونسو ليشيزي، الصادر عن دار جوفونس 2017.

أما فرع الترجمة فتضمن كتاب «المنطقة المعتمة.. التاريخ السري للحرب السيبرانية» للمؤلف فرِد كابلان وترجمة لؤي عبد المجيد من مصر، الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت 2019، مترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وكتاب «الإنسان الرومنطيقي» للمؤلف جورج جوسدورف وترجمة محمد آيت ميهوب من تونس، الصادر عن دار سيناترا ومعهد تونس للترجمة 2018، مترجم من اللغة الفرنسية، وكتاب «الشكوك على جالينوس لأبي بكر الرازي»، ترجمة بولين كويتشيت من فرنسا والصادر عن جرويتلر برلين 2019، مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. أما عن فرع النشر والتقنيات الثقافية، فتضم القائمة القصيرة مكتبة الإسكندرية في مصر، والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس، فرنسا ومجلة بانيبال في لندن، والمملكة المتحدة.

يذكر أن فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى استقبل 82 مشاركة هذا العام، وفرع الترجمة استقبل 170 عملاً، بينما استقبل فرع النشر والتقنيات الثقافية هذا العام 39 ترشيحاً.