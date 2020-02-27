بلحيف أمام لجنة أممية: الإمارات تعتلي هرم التخطيط الحضري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الاجتماع الدولي الذي نظمته لجنة النقل البري والمائي الداخلي بالأمم المتحدة يومي 25 و26 فبراير الجاري في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وناقش المشاركون في الاجتماع ما يتعلق بقضايا البيئة والنقل البري وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

وأكد وزير تطوير البنية التحتية في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الإمارات في جنيف أن هذا النوع من المؤتمرات والاجتماعات الدولية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات، سواء على المستوى التقني أو على صعيد التخطيط للمستقبل.. منوهاً بأهمية المحاور التي ناقشها الاجتماع.

وأكد الوزير أهمية التواصل مع الدول المتقدمة وممثليها من المختصين والعاملين في مجالات النقل والبيئة والتخطيط الحضري.. لافتاً إلى أنه وبالرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي على قمة الهرم الآن في تلك المجالات، فإن هذا النوع من المشاركة والتواصل إنما يؤكد أهمية مسيرتها بهذا المجال، خاصة وأن المشاركة في هذه الاجتماعات ذات الصبغة الدولية تغني تجربتنا وتتيح المجال لتبادل الآراء والخبرات والمعارف.

ولفت الوزير إلى أن الإمارات طرحت مفهوماً جديداً ليفكر فيه الجميع معاً وهو ما يتعلق بالمباني على الطرق.. مؤكداً أن الدولة التي تصمم هذه المباني انتقلت إلى التفكير في جودة حياة السكان، الأمر الذي يتطلب العمل وفق مفهوم تصميم المدن بما يتناسب مع احتياجات السكان.

(وام)