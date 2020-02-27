شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية أسرار وعذوبة» لفواز الشعار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة كتاب «العربية أسرار وعذوبة»، للزميل فواز الشعار، وهو جمع لما نشره الزميل الشعار على مدى ثلاث سنوات في مجلة «الشارقة الثقافية» التي تصدر عن الدائرة، في صفحات «أدبيات»، وعلى مدى عام في جريدة ”الخليج 365” تحت عنوان «عذب الكلام».
الكتاب يضم 135 صفحة من القطع المتوسط، شملت المقدمة وبابين: من فقه اللغة، الذي ضم «في الكليات» و«فروق لغوية»، و«خصائص»، والباب الثاني: أخطاء وتصويبات. الكتاب تضمن إضاءات وقراءات في جماليات لغتنا العربية التي سنبقى نرتشف من ينابيعها التي لا تنضب، فقد غاص الشعار في البحث عن أسرار هذه اللغة التي لاتزال ملأى بالعجائب، حيث دقّقت اللغة في التفاصيل وأعطت لكل مفهوم معناه، ولكل لفظ فرادة استعماله.
وكذلك وضع الأصبع على مكامن الخلل في استخدامات غير صحيحة لهذه اللغة، وأشار إلى الصواب، خاصة في الاستخدامات الحالية للكتاب والصحفيين وغيرهم.
وجاء في مقدمة الكتاب: «منذ سنوات وعيي الأولى، عشقتُ لغتنا وبدأت أبحر في ينابيع ثرائها وعذوبتها وسحرها التي لا تنضب، ولا يمكن الوصول إلى مظانها جميعاً. فعمالقة الأدب والشعر قديماً وحديثاً أقروا بأنهم لم يتمكنوا من سبر أغوارها، وتملك ناصيتها، فكلما قرأتُ في إبداعات متخصصيها، ازددت حباً بنهل المزيد، وهذا كله دفعني إلى دراستها والتخصص فيها، وعملت على خدمتها بكل ما أوتيت من شغف وعلم».
كانت هذه تفاصيل خبر «العربية أسرار وعذوبة» لفواز الشعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.