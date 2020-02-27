«الكتاب المستعمل» يفتح نافذة على مليون نسخة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت منى عبدالكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أمس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الكتاب المستعمل الذي تنظمه المدينة، تحت شعار «اقتن كتاباً تنر درباً» وتعرض فيه مليون نسخة كتاب، على مدار 4 أيام، في حديقة النخيل على ضفاف بحيرة خالد بأسعار رمزية جداً، تبدأ بدرهمين وتنتهي ب 20 درهماً، وذلك ضمن فعاليات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، وبحضور أكثر من 600 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع بمختلف فئاته.

وأكدت منى عبدالكريم أن من أهم أهداف المهرجان نشر الثقافة والمعرفة وترسيخ ثقافة التطوع عبر إتاحة الفرصة أمام الراغبين بالمشاركة التطوعية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، سواء في جمع الكتب وفرزها أو من خلال اللجان المناوبة والإشراف على عمليات البيع والتعامل المباشر مع الجمهور، فضلاً عن الفرص الثمينة التي يتيحها لرواده من مختلف الفئات العمرية والسكانية والاجتماعية لاقتناء الكتب والتزود بالمعرفة والثقافة، ولمسنا بالفعل قدوم أعداد من الإخوة من سلطنة عمان الشقيقة الذين كانوا يترقبون الإعلان عن المهرجان وأصبح حضورهم وإقبالهم على اقتناء الكتب جزءاً متميزاً من المهرجان.

وأضافت اليافعي: التطوع سلوك وثقافة تحرص المدينة منذ تأسيسها على تنميتهما في نفوس المتطوعين، ومهرجان الكتاب المستعمل يشهد إقبالاً لافتاً على التطوع من مختلف طلاب المدارس والجامعات ومنتسبي المراكز وجمعيات النفع العام وغيرها من المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى الأعداد المتزايدة من موظفي المدينة، حيث يعمل الجميع بروح الأسرة الواحدة.

وأوضحت أن من أهم الأفكار المطروحة بالنسبة للمهرجان تحويله إلى مؤسسة مستديمة بناء على توجيهات الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة، وبالتالي استمراريته طوال السنة، وتوظيف كادر يواصل العمل فيه حرصاً على نشر الثقافة بشكل مستمر وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضحت أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وعلى الرغم من كونها مؤسسة متخصصة في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات الموجهة إلى كل أبناء المجتمع إيماناً منها بتكامل عملية التوعية وتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات والجهات بهدف تحقيق مزيد من التقدم والازدهار. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت منى عبدالكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أمس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الكتاب المستعمل الذي تنظمه المدينة، تحت شعار «اقتن كتاباً تنر درباً» وتعرض فيه مليون نسخة كتاب، على مدار 4 أيام، في حديقة النخيل على ضفاف بحيرة خالد بأسعار رمزية جداً، تبدأ بدرهمين وتنتهي ب 20 درهماً، وذلك ضمن فعاليات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، وبحضور أكثر من 600 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع بمختلف فئاته.وأكدت منى عبدالكريم أن من أهم أهداف المهرجان نشر الثقافة والمعرفة وترسيخ ثقافة التطوع عبر إتاحة الفرصة أمام الراغبين بالمشاركة التطوعية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، سواء في جمع الكتب وفرزها أو من خلال اللجان المناوبة والإشراف على عمليات البيع والتعامل المباشر مع الجمهور، فضلاً عن الفرص الثمينة التي يتيحها لرواده من مختلف الفئات العمرية والسكانية والاجتماعية لاقتناء الكتب والتزود بالمعرفة والثقافة، ولمسنا بالفعل قدوم أعداد من الإخوة من سلطنة عمان الشقيقة الذين كانوا يترقبون الإعلان عن المهرجان وأصبح حضورهم وإقبالهم على اقتناء الكتب جزءاً متميزاً من المهرجان.وأضافت اليافعي: التطوع سلوك وثقافة تحرص المدينة منذ تأسيسها على تنميتهما في نفوس المتطوعين، ومهرجان الكتاب المستعمل يشهد إقبالاً لافتاً على التطوع من مختلف طلاب المدارس والجامعات ومنتسبي المراكز وجمعيات النفع العام وغيرها من المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى الأعداد المتزايدة من موظفي المدينة، حيث يعمل الجميع بروح الأسرة الواحدة.وأوضحت أن من أهم الأفكار المطروحة بالنسبة للمهرجان تحويله إلى مؤسسة مستديمة بناء على توجيهات الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة، وبالتالي استمراريته طوال السنة، وتوظيف كادر يواصل العمل فيه حرصاً على نشر الثقافة بشكل مستمر وتحقيق الأهداف المرجوة.وأوضحت أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وعلى الرغم من كونها مؤسسة متخصصة في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات الموجهة إلى كل أبناء المجتمع إيماناً منها بتكامل عملية التوعية وتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات والجهات بهدف تحقيق مزيد من التقدم والازدهار. اهتمامات الناس

أكد يزن يوسف القريوتي مدير عام شركة سيسلي إنترناشونال، أحد رعاة المهرجان، أنه حدث ثقافي واجتماعي متميز يشجع الناس على القراءة والاطلاع والمعرفة. وأشاد بالتنظيم المتقن وتنوع الكتب التي تحاكي مضامينها اهتمامات الناس الفكرية المتنوعة، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع العاملين في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وشهد افتتاح المهرجان فقرات فنية وأدبية وتوعوية قدمها طلاب مدرسة الوفاء لتنمية القدرات (فرع الرملة)، ومدرسة الشارقة العامة، ومدرسة العلا، ومدرسة الشعلة الخاصة للبنات، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل الثقافية والفنية كورشة الكاتب الصغير وورشة القصة وورشة كتابة الاسم بالخط العربي وورشة التلوين إلخ..

وكان اليوم الأول شهد إقبالاً كثيفاً من الطلبة وزوار المهرجان للبحث عن الكتب، حيث حرص المنظمون على تصنيفها ضمن الأجنحة تبعاً لنوعها الأدبي والمعرفي.



«تعاونية الشارقة» تدعم «الخدمات الإنسانية»



تقدم «تعاونية الشارقة» للمرة الثالثة على التوالي تبرعاً بقيمة 360 ألف درهم دعماً للبرامج والأنشطة التي تنظمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لطلابها من ذوي الإعاقة، مقسَّماً على ثلاثة أعوام عبر مجموعة شهريّةٍ من بطاقة المشتريات (هدية) قيمتها 10 آلاف درهم كل شهر.

وقال ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة: يأتي هذا التعاون بناءً على توجيهات أعضاء مجلس الإدارة واهتمامهم الكبير بمبادئ المسؤولية المجتمعية وتطبيقها وتوعية أبناء المجتمع بها، ويشمل أيضاً المشاركة في حملة الزكاة التي تنظمها المدينة خلال رمضان من كل عام، كما نحرص سنوياً على تدريب الطلبة من ذوي الإعاقة على مجموعة من المهارات والمهن الوظيفية.

توجهت منى عبدالكريم اليافعي مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالشكر إلى إدارة تعاونية الشارقة، داعية المؤسسات والأفراد كل حسب موقعه وقدرته إلى دعم البرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها المدينة لطلابها.