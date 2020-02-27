برامج وحلول جديدة لمحاربة الأمية في الذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم

أشعل الذكاء الاصطناعي المنافسة بين الشركات المشاركة في منتدى التعليم العالمي 2020 في دورته الثالثة عشرة، ومعرض مستلزمات التعليم المصاحب له، حيث سجل برنامج «سينتشري تيك»، قائمة البرامج والحلول المبتكرة لمحاربة الأمية في الذكاء الاصطناعي بين الطلبة في مختلف مراحل التعليم، إذ تطبق البرنامج 12 مدرسة في مختلف إمارات الدولة.

في وقت أكد وزراء وخبراء وأكاديميون، خلال اليوم الثاني للمنتدى المنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وتنظمه وزارة التربية والتعليم، في مركز دبي التجاري العالمي، ويختتم أعماله اليوم، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستنتج بعض الإشكاليات الأخلاقية، التي يمكن تؤثر في انفعالات البشر، وعواطفهم، ما يدعو إلى استخدامها وفق محاذير وشروط معنية بالطلبة.

ويشارك في المنتدى مجموعة من وزراء التعليم في الدول العربية، والنخب التعليمية، وخبراء التعليم والمسؤولين والتربويين من داخل وخارج الدولة، تحت شعار «بالشغف والفضول تبنى العقول»، فضلاً عن مشاركة 600 شركة من 80 دولة، وتم إطلاق أكثر من 50 منتجاً جديداً، مجموعة واسعة من المنتجات والحلول من الأدوات والأجهزة وحلول التعليم.

وتتضمن الفعاليات 300 ورشة عمل، وعروضاً مجانية معتمدة من التطوّر المهني المستمر CPD وعروضاً تقديميّة من خبراء عالميين بارزين في التعليم، والتكنولوجيا، والقيادة والتدريب، وعلم الأعصاب.

وتنظم منصة وزارة التربية 21 ورشة تدريبية على مدار أيام المنتدى، بواقع 7 ورش يومياً، مستهدفة الزوار والمهتمين بالشأن التعليمي والتربويين والأكاديميين، وتقدمها نخبة من خبراء التعليم من داخل وخارج الدولة.

وأكد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التعليم، أهمية التركيز على تعزيز المناهج والمشاريع والأبحاث عبر استخدام الأنظمة الذكية، موضحاً أن الوزارة تخطط لمضاعفة الاستثمار، بهدف تعزيز الالتحاق برياض الأطفال، التي تلعب دوراً حاسماً في تشكيل شخصية الطالب، ومستقبله.

وحول تمكين المعلم، بهدف دمج مهارات الكفاءة العالمية ضمن المناهج الدراسية وأساليب التدريس والتقييم، أفاد وزير التعليم، بأنه تم بناء منظومة المدرسة الإماراتية ذات الرؤية العالمية، وتحديد خصائص المعلم والطالب وقائد المدرسة الإماراتية، وبناء نظم لدعمهم على جميع المستويات، بما يتماشى مع متطلبات العصر، والاتجاهات العالمية الحديثة والأهداف التعليمية المحلية.

وفي إفادته حول أعداد الطلبة العرب الملتحقين بالتعليم في المملكة المتحدة، أكد سايمون بيني، المفوض التجاري البريطاني في الشرق الأوسط، أن هناك 15 مليون طالب من مختلف الجنسيات العربية، يدرسون في مدارس وجامعات المملكة المتحدة، ومن الإمارات يوجد 5450 طالباً وطالبة، يتلقون تعليمهم في المملكة، 20% منهم إماراتيون، موضحاً أن هناك 60 شركة بريطانية، تقدم حلولاً نوعية ومبتكرة في التعليم.

أداء المدارس

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وشهد المنتدى في اليوم الثاني، انعقاد ثلاث جلسات رئيسية، استعرضت تجارب تعليمية رائدة في بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، بجانب أهمية مبادرة «مدرسة» الرائدة التي تعتبر أهم مبادرة تعليمية عربياً، إذ تمكنت من إتاحة التعليم للملايين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بجانب دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة التعلم، وتغيير وجه التعليم وطرائقه، مع أهمية تجنب بعض المحاذير لتحقيق الاستفادة المطلوبة، وغيرها من قضايا التعليم الحديثة.

وتمحورت الجلسة الأولى حول استعراض تجربة السعودية في تحسين أداء المدارس من خلال تقويمها، قدمها الدكتور حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، الذي أوضح أن دور الهيئة يعد مكملاً لما تقوم به وزارة التربية والتعليم في السعودية.



«سينتشري تيك» يقيس مهارات الذكاء الاصطناعي



كشف سايمون بيني، المفوض التجاري البريطاني في الشرق الأوسط ل«الخليج»، عن تفاصيل عمل برنامج «سينتشري تيك» الذي يقيس مهارات، وقدرات الطلبة في الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه يتم تصنيفهم وفق مهاراتهم، ويمكّن المدارس من إعداد ملف خاص بكل طالب في استخدام الذكاء الاصطناعي، ويرصد نقاط القوة وتميز الطلبة، وكذلك نقاط الضعف، التي يتم على أساسها وضع خطط واستراتيجيات لتنمية أوجه التميز، ومعالجة الخلل ونقاط الضعف، ومحاربة الأمية في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الطلبة في تكنولوجيا التعليم، والارتقاء بمستوياتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التعليم، لاسيما وأن أدوات التقييم وقياس مهارات وقدرات الطلبة، تتطور بشكل مستمر، لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم في العالم.