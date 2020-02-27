ابتكارات شبابية لنشر ثقافة المشاركة السياسية

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نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في مركز الشباب، بدبي، أمس، مبادرة «مختبر الانتخابات»، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، لاستكشاف حلول إبداعية مبتكرة تسهم في تطوير العملية الانتخابية في مراحلها الرئيسية، بما ينسجم مع توجهاتها باعتماد الابتكار نهجاً وممارسة، لتعزيز الوعي السياسي ونشر ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع، وبما يضمن المشاركة الفاعلة في نجاح التجربة البرلمانية بالإمارات.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «بات الابتكار ضرورة ملحّة في ظل ما يشهده العالم من تطور وتقدم، وهذا الحدث الوطني الذي يجسد توجهات القيادة الرشيدة بتبني الابتكار كنهج وممارسة يومية، للسير نحو الأفضل، يشكل فرصة للتواصل مع المبدعين الشباب الذين تقع على عاتقهم مسؤولية قيادة عملية التنمية وصناعة غد مشرق تكون فيه دولتنا نموذجاً يحتذى به في التنمية، والازدهار في شتى المجالات».

وأضاف: «تجسيداً لحرصنا في الوزارة على الاستفادة من المقترحات التي تدعم أهدافنا، تأتي مبادرتنا اليوم للتعرف إلى تصورات قادة المستقبل لتطوير آليات مبتكرة للارتقاء بالعملية الانتخابية، وتسهم في تفعيل المشاركة المجتمعية فيها دعماً لمسار التنمية السياسية باعتباره من المكونات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».