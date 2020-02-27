رفع أسطول «الاتحاد للقطارات» إلى 45 قاطرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أقرَّ مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، ترسية عقد توريد أسطول قاطرات لشبكة السكك الحديدية الوطنية، على شركة «بروجريس ريل لوكوموتيف إنك»، إحدى شركات كاتربيلر، ليرتفع حجم أسطول الشركة إلى 45 قاطرة، وهو ما يعادل 6 أضعاف الأسطول الحالي المكون من 7 قاطرات.

وشهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد للقطارات»، توقيع الشركة لاتفاقية التعاقد مع «بروجريس ريل لوكوموتيف إنك»، التي تم منحها عقد توريد أسطول القاطرات، حيث وقعها شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، ورمزي عماد المدير التنفيذي للشرق الأوسط وإفريقيا ل «بروجريس ريل لوكوموتيف إنك».

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: نمضي قدماً في استكمال كافة المقومات اللازمة لمشروع وطني يسهم في نهضة الدولة وتعزيز مكانتها العالمية المرموقة. سيرتقي أسطول القاطرات المتطورة بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وسيرفع سعة شبكة السكك الحديدية إلى أكثر من 60 مليون طن سنوياً، مقارنة بنحو 7.2 مليون طن سنوياً في الوقت الراهن.

وسيرتفع حجم أسطول القاطرات إلى 45 قاطرة للنقل الثقيل، تتميز كل منها بقوة 4,500 حصان، والتي تعتبر من أقوى المحركات في المنطقة. وبذلك تعزز الشركة من الأسطول الحالي المكوّن من سبع قاطرات، والذي مكّن الشركة من الاستغناء عن أكثر من مليون رحلة عبر الشاحنات على الطرق في منطقة الظفرة، حيث تم نقل نحو 28 مليون طن من حبيبات الكبريت من مصادر الإنتاج في شاه وحبشان إلى ميناء التصدير في الرويس عبر أكثر من 2,800 رحلة قطار منذ بدء تشغيل القطار عام 2016 حتى الآن.