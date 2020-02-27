السعودية تعلّق مؤقتاً دخول المعتمرين بسبب كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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‏قررت حكومة المملكة‬ العربية السعودية اتخاذ إجراءات احترازية أولها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.

كما قررت تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا‬ الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

‏كما قررت المملكة تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لبطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً.