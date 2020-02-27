ولي العهد السعودي يستقبل مستشار ملك المغرب

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الرباط: استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء بالرياض مستشار العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة، الذي أبلغه رسالة شفوية من الملك محمد السادس ، حسب ما ذكرت وكالة الانباء المغربية.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نقل المستشار عالي الهمة إلى ولي العهد السعودي ، مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنها له الملك محمد السادس.

كما أكد للأمير محمد بن سلمان الإرادة القوية للعاهل المغربي لتطوير الشراكة المتميزة بين البلدين في كل المجالات وتدعيم آلياتها وإغناء مضمونها.

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فيما عبر ولي العهد، عن تحياته وتقديره لملك المغرب ، مؤكداً أهمية العلاقات السعودية - المغربية وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء، التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى..