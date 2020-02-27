بسبب كورونا.. أربيل تمنع التجمعات في عيد النوروز

العراق / علي جواد / الخليج 365

أعلنت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق، الأربعاء، عدم السماح بالتجمعات في عيد النوروز (21 مارس/ آذار من كل عام)، خوفا من انتقال فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية في الإقليم ﺭﻳﺒﺮ أﺣﻤﺪ، خلال ﻣﺆﺗﻤﺮ صحفي ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺯﻧﭽﻲ في أربيل إن "حكومة الإقليم تتخذ إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻠﻮﻡ أﻧﻔﺴﻨﺎ، أﻭ يلومنا أحد ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎذ ما يلزم ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ".

وأوضح أحمد أن الحكومة منعت أيضا دخول أكثر من 5 آلاف مسافر عبر المنافذ الحدودية خلال الأيام الماضية، دون تفاصيل عن جنسية المسافرين والجهة القادمين منها.

وطالب أحمد "ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭالأحزاب ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ بإلغائها، لأنه ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ باﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ الأﺧﺮﻯ".

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ودعا مواطني الإقليم إلى "عدم ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻣﺪﻳﻨتي ﺍﻟﻨﺠﻒ (جنوب) ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ (شمال)، ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ الإﻗﻠﻴﻢ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭيا".

وعيد نوروز الذي يوافق 21 مارس/ آذار المقبل، هو يوم الاعتدال الربيعي، وأول أيام السنة الشمسية، ويُحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا، ويحتفل به الأكراد خاصة في شمال العراق.

وفي وقت سابق الأربعاء، قررت الحكومة الاتحادية تعليق الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد لمدة 10 أيام، إلى جانب إغلاق الأماكن الترفيهية وبعض المتاجر، في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا.

والإثنين، أعلنت السلطات العراقية تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، 4 منها لعائلة في محافظة كركوك، قدمت مؤخرا من إيران، والخامسة لطالب إيراني يدرس العلوم الإسلامية في النجف، جنوبي البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.