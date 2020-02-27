"كورونا" يعيد الكويتيين من ميلانو والقطريين من إيران

الخليج 365

أعلنت الكويت، الأربعاء، اعتزامها إجلاء مواطنيها من مدينة ميلانو الإيطالية، الخميس، فيما وجه أمير قطر بإجلاء الرعايا القطريين والكويتيين من إيران، على خلفية تسجيل حالات وفاة وإصابة بفيروس "كورونا".

وذكرت الوكالة الكويتية للأنباء (كونا) أن "الخطوط الجوية للبلاد ستشغل رحلة خاصة، الخميس، إلى مدينة ميلانو في إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين."

كما قررت السلطات الكويتية تعطيل الدراسة من بداية مارس/ آذار المقبل، ولمدة أسبوعين، بما يشمل الطلبة والهيئة التدريسية، خشية انتشار الفيروس بعد تسجيل 26 إصابة في الدولة الخليجية.

وأعلنت الإدارة العامة للطیران المدني في الكويت، في أوقات سابقة من الأسبوع الجاري، تعليق جمیع الرحلات الجویة مع كل من سنغافورة، الیابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، إيطاليا وإيران.

وقررت السلطات الكويتية، الإثنين، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والنشاط الرياضي في البلد.

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كما وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، بإجلاء مواطني كل من قطر والكويت المتواجدين في إيران، على خلفية تفشي الفيروس، وفق مراسل الخليج 365.

وأكدت الدوحة عدم تسجيل أية إصابات بالفيروس في قطر.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون أول الماضي، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًا منتصف يناير/كانون ثاني الماضي.

وأفادت السلطات الصينية، الأربعاء، بارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس إلى ألفين و717 شخصًا، بجانب إصابة 79 ألفًا و108 آخرين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة الفيروس، الذي انتشر في دول عديدة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.