الحكومة الليبية: مليشيات حفتر تستهدف مطار معيتيقة

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأربعاء، أن مليشيات حفتر، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة الأخيرة، بصواريخ غراد.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التي أطلقت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأوضح البيان، أن "القصف خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار، واستمرار لسجلها الإجرامي (مليشيات خليفة حفتر) في استهداف المدنيين".

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ولم يوضح البيان إن كان القصف تسبب في إيقاف الملاحة الجوية بالمطار الدولي أم لا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن مليشيات حفتر، كثفت خلال اليومين الماضين، عمليات استهداف الأحياء المدنية بطريقة عشوائية.

وأضاف أن أصوات المدفعية الثقيلة هزت الثلاثاء والأربعاء، أرجاء العاصمة طرابلس، وأعلنت قوات الوفاق في نفس الوقت السابق، أن مدفعيتها الثقيلة استهدفت مصادر النيران (مليشيات حفتر) والتي كانت تستهدف الأحياء المدنية.

بوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.