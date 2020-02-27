مانشستر سيتي يقهر ريال مدريد في 5 دقائق

صحيفة الخليج الالكترونية قلب مانشستر سيتي تأخره أمام ريال مدريد لانتصار ثمين بنتيجة 2-1 مساء أمس الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وسجل ثنائية السيتي جابريل جيسوس (78) وكيفين دي بروين (83)، بينما سجل هدف الريال الوحيد إيسكو (60).

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