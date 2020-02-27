يوفنتوس يسقط في ميدان ليون

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق ليون فوزًا صعبًا على ضيفه يوفنتوس، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بملعب جروباما ستاديوم، أمس الأربعاء، بمنافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أحرز لوكاس توسارت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ومن المقرر أن يحل ليون ضيفًا على يوفنتوس، في 17 مارس المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم، في مباراة الإياب، لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.