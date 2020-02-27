شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، اليوم الخميس، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، مناطق نجران والمنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة اليوم الخميس، توقعت الأرصاد أن تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ32 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 4 درجات مئوية.