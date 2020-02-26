شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. «عوالق الهواء» تسجل تركيزاً أكثر 19 مرة عن المعدل الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت لجنة حماية البيئة بالهيئة الملكية لمدينة الرياض أن العاصمة سجلت أمس الثلاثاء زيادة في تركيز الجزيئات العالقة في الهواء بمعدل 19 مرة عن المعدل الطبيعي. Advertisements وقالت اللجنة، إن متوسط تركيز الجسيمات العالقة (PM10) بلغ خلال الحالة الغبارية 3 آلاف ميكروجرام في المتر المكعب. يذكر أن مدينة الرياض شهدت أمس هبوب عاصفة غبارية شديدة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء. وتسببت موجة الغبار في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة في العاصمة الرياض.

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