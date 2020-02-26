دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد على أن هاتف iPhone XR الأكثر مبيعاً في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير جديد نشر من Omdia مؤخراً، كشف عن الإصدارات الأكثر مبيعاً من الهواتف الذكية خلال عام 2019، وقد إحتل هاتف iPhone XR المركز الأول بمبيعات تصل إلى 46.3 مليون وحدة.

حققت شركة ابل مبيعات تصل إلى 46.3 مليون وحدة من هاتف iPhone XR خلال عام 2019، حيث تفوق هذا الإصدار على سلسلة هواتف iPhone 11 التي كشف عنها في نهاية العام الماضي بعدد 9 مليون وحدة.

تعد Omdia واحدة من شركات الأبحاث التي انطلقت بعد دمج قسم الأبحاث Informa Tech مع IHS Markit، ولقد كشفت عن تقريرها الأخير لمبيعات الهواتف الذكية خلال عام 2019، الذي أحتل فيه هاتف ابل iPhone XR المركز الأول بأعلى مبيعات، وهي شحنات أعلى من ضعف شحنات 2018 التي وصلت إلى 23.1 مليون وحدة.

من جانب أخر وصلت شحنات ابل من هاتف iPhone 11 إلى 37.3 مليون وحدة، لذا إحتلت ابل المركز الأول والثاني في قائمة أعلى شحنات للهواتف الذكية في 2019، بينما إحتلت سامسونج الثلاثة مراكز اللاحقة بشحنات الشركة من هواتف Galaxy A10، و Galaxy A50 إلى جانب Galaxy A20.

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ولقد إستطاع هاتف iPhone 11 Pro Max أن يحقق شحنات 17.6 مليون وحدة ليحتل المركز السادس، ويليه هاتف iPhone 8 بشحنات تصل إلى 17.4 مليون وحدة.

من جانب أخر يوضح تقرير Omdia أن شحنات ابل إنخفضت بنسبة 4.6% في 2019 مقارنة بالعام الماضي، إلا أن زيادة مستوى تسعير هواتف ابل يدعم الشركة في الإستمرار في المراكز الأولى بأعلى مبيعات.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد على أن هاتف iPhone XR الأكثر مبيعاً في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.