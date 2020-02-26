السعودية وموريتانيا توقعان اتفاقيات ثقافية ومهنية

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

وقعت موريتانيا والسعودية، الأربعاء، في الرياض، اتفاقيات ومذكرتي تفاهم بين البلدين، بحسب ما أفادت به وكالتي أنباء البلدين.

ووقع البلدان على اتفاقية برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة الموريتانية، ونظيرتها السعودية، وقعها عن الجانب السعودي وزير الدولة عصام بن سعد بن سعيد، وعن الجانب الموريتاني وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية)، وقعها من الجانب السعودي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ومن الجانب الموريتاني ولد الشيخ أحمد.

وتم أيضا توقيع اتفاقية في برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني، وقعها محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي أحمد بن فهد الفهيد، وولد الشيخ أحمد.

Advertisements

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للوثائق الوطنية في الأمانة العامة للحكومة الموريتانية، ودارة الملك عبد العزيز في السعودية، وقعها من الطرف السعودي نائب الأمين العام للدارة عبد الرحمن بن محمد السدحان، ومن الجانب الموريتاني سفيرها لدى الرياض سيدي عالي ولد سيدي عالي.

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، جلسة مباحثات تناولت مستجدات الأحداث في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.



وبدأ ولد الغزواني، الأربعاء، زيارة للسعودية تستمر عدة أيام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.