العراق.. "كورونا" يغلق أماكن الترفيه في "كركوك"

كركوك / الخليج 365

أغلقت الشرطة العراقية، الأربعاء، أماكن الترفيه كمقاهي الإنترنت والحدائق العامة في مدينة كركوك شمالي البلاد بعد تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأفاد المسؤول الإعلامي لدى مديرية شرطة كركوك أفراسياب كامل، لمراسل الخليج 365، أن الشرطة أغلقت عدة منشآت بعد تسجيل إصابات بالفيروس.

وأشار كامل إلى أن الشرطة أغلقت أماكن الترفيه كمقاهي الإنترنت والحدائق العامة حتى إشعار آخر.

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وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي بهدف الحيلولة دون انتشار الفيروس في المدينة.

وفي 24 شباط الجاري، أعلنت السلطات العراقية تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" لطالب إيراني يدرس العلوم الدينية في محافظة النجف، جنوبي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق إصابة 4 أشخاص بالفيروس، ينتمون لعائلة واحدة قدمت من إيران.

وصرح والي كركوك راكان سعيد حينها أن السلطات فرضت الحجر الصحي على حي الوحدة في كركوك.

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