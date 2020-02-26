أمي يامنبع الحنان

الخليج - سلمى النجار

شعري صديقي وبوحي بالأسى خصمي

يا ناعسَ الطَّـــرفِ سَلَّــمْ لي على أمِّـي

يامنبــــعَ الحبِّ والتحنَـــــــانِ لي أدَبٌ

يُذِيبُ جَهلي ويحيي في الحَشَا حِلمِي

لا تســأليني عن الساقي ومــــا سَكَبَت

يَـــداهُ مِن حِكمـــةٍ أروَتْ ظَمــا فَهمِـي

فَتِلـكَ أُمِّي أُبَـــاهِي _إن سُئِلتُ بِهَـــا

وهكــــذا عَلَّمَتنِـــي دائمــــــــاً أُمـِّــــي

وَجَدتهــــا في كتـــابٍ الذكرياتِ فهــلْ

أتى بهــا عَبرَ موجـــــاتِ الأسى عِلمِي؟

عليـــكَ مِنِّي ســــــلامُ اللَّـــهِ تعزفُــــهُ

روحي وتُرسِلُـــهُ الآهـــــاتُ مِن رَقمِـي

لقـــد رَسَمتُــــكِ أُمَّـــــــاهُ فـي أُفُـقِــي

وسَجَّلَ البَوحُ عنـــواني على الرَّســــمِ

نَعَـــم : أنـا بيــــن إبـــــداعٍ فُتِنتُ بِـــهِ

وبيـــن ذِكـــرى وَدَاعٍ أنحَــلَت جِسـمِي

وأنتِ مَن حَـــرَّكَ الأوجــــاعَ في قَلَمِـي

من بعدمــا طَاشَ عن عُمرِ الصِّبَا سَهمِي

******

وَشَــا بِــيَ الشـــــوقُ لِلأُمِّ التـي رَحَلَتْ

إلى حَنِينِي وغَنَّـــاها النَّــــدَى بِسمِــــي

Advertisements

أنا أرى وَجــــهَ أحلامي التي احتَـرَقَتْ

وغـــابَ من أُفقِها البـــاكي هُنَــا نَجمِي

نَعَـــم أرى دَمعَها الزَّاهِي قـــد أمتَزَجَتْ

فيــهِ الطهـــــارةُ بالأحــزانِ والحُـــلــمِ

أوُّاهُ أوُّاهُ يا أُمَّـــــاهُ مِــــن زَمَــــــــــنٍ

تَحَـــالَفَتْ فيــــهِ ضِــــدِّي زُمـرةُ اليُتمِ

أُمِّــي التــي وَلَــدَتنِي فَجـــــأةً رَحَـلَتْ

ورِحـــمُ سُــعدِي أُصِيـبَ اليـومَ بالعُقـمِ

وهـــذهِ الآهُ في صــــدري تُحَــاكِمُنِــي

وتُصــدِرُ الحكــمَ إجحــافاً بلا جُــــرمِ

ذَنبِي الوحيــــدُ بأنِّي جِئتُ شـــاعـــرةً

أتلو القصيـــدةَ قبـلَ النَّفخِ في الرَّحِمِ

لِأيِّ قـــــاضٍ سَأشكــــو يُتــمَ شاعـــرةِ؟

وكيـف أُجـزِيــهِ عن قَهـري وعن ظُلمِي؟

نَعَــم أُعَلِّــلُ نفســي بالقصيـــــدِ هُنَــــا

لَكِنْ أُسَافِـــــرُ مِن وَهْــــمٍ إلــى وَهْــــمِ

وفي كتابـــــكِ آمـــــــــالٌ مُضَرَّجَـــــــةٌ

تَجَسَّـدَت في أحــــاديثي علــى رَغمِــي

حَاوَلت إخفـــاءَهــا في مُهجتي عَبَثـــــاً

حتـــى تَغَلَّبَ إعــــــلاني علـى الكَتـــــمِ

عليــــكَ أزكــى تحيــــــــاتي تُــرَتِّلُهــــا

حَمَائِــــــمُ الـــــدَّوحِ حُبَّــاً فيـــكِ أمِّــي