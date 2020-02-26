الاتفاق يواصل استعداداته لأبها.. ونجاح عملية حامد الغامدي

صحيفة الخليج الالكترونية

أجريت مساء أمس الثلاثاء عملية جراحية للاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ‎الاتفاق حامد الغامدي لتثبيت الكسر في أسفل الساق في مستشفى لابيتييه سالبيتريير في باريس على يد رئيس قسم جراحة الإصابات الرياضية في المستشفى الدكتور فيدريك كيامي وقد تكللت العملية بنجاح، ومن المقرر وصول حامد الغامدي برفقة مدير الفريق فايز السبيعي صباح يوم السبت المقبل.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته لمواجهة أبها في التدريب الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد الله الدبل بالدمام تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي.

وقد اشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة على كامل الملعب.

من جهة أخرى يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي إلى جانب المدافع سعد خيري عند الساعة 5:30 من مساء يوم غدٍ الخميس في قاعة المؤتمرات بالنادي المؤتمر الصحفي الخاص للحديث عن مواجهة أبها ضمن منافسات الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.