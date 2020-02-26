ليفاندوفسكي يغيب 4 أسابيع عن بايرن

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب الإصابة.

وأوضح النادي في بيان أن ليفاندوفسكي أُصِيْبَ بشرخ في قصبة الساق قرب مفصل الركبة اليسرى.

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ووقعت الإصابة لنجم هجوم بايرن خلال مباراة فريقه أمس الثلاثاء أمام تشيلسي الإنجليزي في لندن والتي انتهت بفوز الفريق الألماني بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف النادي أنه تم وضع ساق ليفاندوفسكي في الجبس لمدة عشرة أيام، على أن تبدأ تدريبات إعادة التأهيل مرة أخرى بعد هذه المدة.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثالث في لقاء أمس.