اخبار الخليج

ليفاندوفسكي يغيب 4 أسابيع عن بايرن

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب الإصابة.

وأوضح النادي في بيان أن ليفاندوفسكي أُصِيْبَ بشرخ في قصبة الساق قرب مفصل الركبة اليسرى.

Advertisements

ووقعت الإصابة لنجم هجوم بايرن خلال مباراة فريقه أمس الثلاثاء أمام الإنجليزي في لندن والتي انتهت بفوز الفريق الألماني بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من .

وأضاف النادي أنه تم وضع ساق ليفاندوفسكي في الجبس لمدة عشرة أيام، على أن تبدأ تدريبات إعادة التأهيل مرة أخرى بعد هذه المدة.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثالث في لقاء أمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يغيب 4 أسابيع عن بايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا