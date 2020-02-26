أول فيديو لصلاة الجنازة على مبارك.. وعلاء وجمال يحملان النعش

دبي - بواسطة محمد فارس © علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم

كتب- محمد سامي: © علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم

بدأت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، داخل مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد وصول الجثمان منذ دقائق على متن طائرة هليكوبتر. © علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم

وينشر مصراوي أول فيديو من داخل مسجد المشير طنطاوي ترصد مراسم صلاة الجنازة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بحضور نجيله علاء وجمال. © علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم

وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما إلى جانب حرصهم على حمل الجثمان وسط هتافات مؤيدة لمبارك من الحضور. © علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم

وكانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام. © علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة". © علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم

وأعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام؛ بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة. © علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس. © علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم علاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم

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